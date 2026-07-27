Tercera FEB
El Quart arrencarà la temporada a la pista del Mataró
Els desplaçaments més llargs per al CB Quart seran a les Illes Balears, amb un doble viatge a Mallorca, i a Saragossa
Andreu Coll
El CB Quart ja coneix el seu full de ruta per a una nova temporada a Tercera FEB. Ahir la Federació Espanyola de Bàsquet va fer públiques les dates i el calendari d’enfrontaments dels 14 equips que componen el grup C-A.
L’inici no serà senzill. El primer rival del Quart serà el Mataró, un equip que aterra a la competició després del seu descens de Segona FEB. El debut a casa serà una setmana després, el rival serà Flanigan Calvià, que l’any passat ja militava a la categoria, però a un grup diferent del dels quartencs.
En l’apartat de llargs desplaçaments, la novetat d’aquesta temporada és el doble viatge a les illes. El Quart ho farà a la jornada 15, quan viatgi fins a Mallorca per enfrontar-se a Calvià, i a la jornada 21, on viatjarà de nou fins a Mallorca per enfrontar-se a Immo Sa Marina Ciutat d’Inca Bàsquet. Aquest doble desplaçament és el més complicat tant logísticament com de distància. La visita a Saragossa la jornada 7, per enfrontar-se a Cuartere, és l’altre gran desplaçament de la temporada.
Ara com ara, els quartencs encara no han tancat la plantilla i encara estan pendents d’incorporar algun jugador més. Amb la plantilla tancada o no, està previst que tornin a la feina a mitjans finals d’agost, per preparar el primer títol oficial de la pretemporada, la Lliga Catalana organitzada per la Federació Catalana de Basquetbol. Si no hi ha canvis respecte a l’any anterior, tant la fase de grups com la fase final es disputa durant el setembre, just abans d’arrancar la fase regular de la Tercera FEB 26/27, que ja es coneix que ho farà el primer cap de setmana d’octubre. n
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