Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»
El campió mundialista és rebut amb un bany de multituds a la plaça del Perelló de Vilablareix, el seu poble adoptiu
El consistori reconeix els èxits del central d’Estanyol
Pau Cubarsí està destinat a fer història. Més encara de la que ja ha fet fins ara, convertint-se en el primer gironí que guanya el Mundial. El central d’Estanyol, de 19 anys, s’acaba de proclamar campió del món amb la selecció espanyola després de guanyar el passat 19 de juliol la final a Nova Jersey contra l’Argentina (1-0) i tenir-hi un paper protagonista amb una intercepció a Marcos Senesi per evitar l’empat al minut 120 de l’encontre, segellant d’aquesta manera la victòria dels de Luis de la Fuente amb la segona estrella per a Espanya. La seva actuació durant tot el torneig li va valer, a més a més, el premi al millor jugador jove. N’hi ha que també s’han afanyat a reclamar-li una nominació a la Pilota d’Or i l’han situat per davant dels millors (Franz Beckenbauer, Franco Baresi o els seus ídols blaugranes Carles Puyol i Gerard Piqué). Per tot això i la Lliga aconseguida amb el Barça de Hansi Flick, l’Ajuntament de Vilablareix, el seu poble adoptiu, l’ha rebut aquest dilluns amb un bany de multituds a la plaça del Perelló.
Entre el més de mig miler d’assistents, els seus quatre avis (que resideixen a Vilablareix i el primer que va fer en tornar dels Estats Units i celebrar la Copa del Món a Madrid va ser anar-los a veure), els seus pares Robert i Glòria, la seva germana Irene, oncles, familiars i amics, no podien amagar l’orgull que senten per en Pau. Aquell noi tranquil, humil, senzill, tenaç, seriós, treballador i discret. La fama que li ha donat el Barça i posteriorment la selecció espanyola absoluta podrien haver-li fet perdre el nord, però, ans al contrari, continua a la seva i tocant de peus a terra, envoltat sempre i a tot arreu del seu entorn més proper.
Part dels principis que té els ha après a Vilablareix. Aquí, a deu minuts de casa, hi ha fet vida, anat a la llar d’infants, estudiat a l’escola Madrenc i a l’institut i començat a jugar a futbol amb el FC Vilablareix quan tenia 6 anys. «Estic molt content d’estar aquí amb tots vosaltres. És un somni portar un trofeu tan important en el món del futbol al meu poble i que el puguem disfrutar tots junts. M’omple d’orgull. A Vilablareix hi he construït les meves arrels», ha assegurat Cubarsí. El defensa gironí s’ha mostrat molt agraït per tot el recolzament que ha rebut des de la distància durant la concentració amb Espanya, el reconeixement per part de l’Ajuntament i les nombroses sorpreses que li han preparat des del municipi per a la rebuda, entre les quals la creació de la Penya Blaugrana de Vilablareix Pau Cubarsí, de la qual n’és el soci honorífic número 1, i el regal de la nova equipació del club vilablaretenc per a la temporada 2026-27 amb el seu nom i dorsal a l’esquena. «El Vilablareix és el club dels meus inicis, el primer que em va donar la confiança per ser futbolista i els valors que tinc per ser la persona que soc ara», ha dit mentre recordava amb un somriure «totes les tardes i els cops a la piscina o disfrutant a les places jugant a futbol, que és el que més m’agrada». «Sobretot, animo als nens i les nenes que esteu començant a jugar a futbol. Disfruteu-ho, sigueu vosaltres mateixos i no tingueu pressa per arribar. El camí és molt bonic, passa molt ràpid i si ha de ser serà», ha insistit conscient que tot i la seva joventut ja és el seu millor referent.
L’alcaldessa de Vilablareix, Maite Tixis, ha reconegut que «és un dia molt especial per Vilablareix. En Pau representa el compromís i la senzillesa de perseguir un somni sense perdre mai tocar de peus a terra. Amb el teu talent, esforç i humilitat has aconseguit emocionar-nos i omplir-nos d’orgull. Una persona que amb la seva calma i presa de decisions fa que el més difícil sembli senzill. A Vilablareix ho sabem perquè, tot i viure a Estanyol, Vilablareix és el poble que l’ha vist créixer».
Cubarsí ha passat d’entrenar en un camp de terra, quan a Vilablareix encara no hi havia gespa artificial, a guanyar la final del Mundial a Nova Jersey. Amb 19 anys, qui sap com acabarà la seva carrera. De moment, a Vilablareix li han posat la següent fita: «Torna amb la Champions», ha aclamat una plaça del Perelló que s’ha quedat petita entre crits de «Cu, Cu, Cubarsí!», aplaudiments i un orgull immens per part de petits i grans.
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