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Andrea Pirlo no dirigirà Itàlia per la seva relació amb una casa d’apostes russa

Andrea Pirlo no dirigirà Itàlia per la seva relació amb una casa d’apostes russa

Andrea Pirlo no dirigirà Itàlia per la seva relació amb una casa d’apostes russa / ELISABETTA BARACCHI / EFE

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El Periódico

Roma

La recerca d’un seleccionador per a Itàlia no està sent fàcil. Després que Pep Guardiola descartés l’oferta de la federació, Andrea Pirlo va confirmar ahir que no serà l’elegit en un missatge a Instagram. El seu descart va provocar un terratrèmol i Paolo Maldini, director tècnic de la federació, i Leonardo, el seu assistent, van presentar la seva dimissió tot just dues setmanes després d’assumir el càrrec al sentir-se desautoritzats. Com alternativa ha sortit el nom de l’exblaugrana Thiago Motta.

"En els últims dies he seguit amb gran amargor el debat que s’ha generat entorn del meu nom i de la possibilitat d’ocupar el càrrec de seleccionador de la selecció italiana", va dir l’actual tècnic del United FC Dubai. En el missatge va explicar el seu paper com a ambaixador d’una societat russa d’apostes per la qual ha sigut durament criticat.

Pirlo es va esplaiar: "Al llarg de la meva carrera, primer com a futbolista i ara com a entrenador, sempre he portat a terme les meves activitats complint estrictament les lleis dels països on he treballat i els contractes que he signat". El tècnic va aclarir, a més, que "la col·laboració professional que recentment ha generat controvèrsia" va sorgir en el marc de la seva carrera als Emirats Àrabs Units i "és exclusivament d’índole comercial i esportiva".

"Atribuir-li un significat polític a aquesta col·laboració implica atribuir-me creences que mai he expressat i que no són meves", va afegir. També va agrair el suport dels ja exdirectors tècnics Paolo Maldini i Leonardo, i va afegir: "L’amor per Itàlia no depèn d’un càrrec. Forma part de la meva història, de la meva identitat i continuarà acompanyant-me sempre".

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