Andrea Pirlo no dirigirà Itàlia per la seva relació amb una casa d’apostes russa
El Periódico
La recerca d’un seleccionador per a Itàlia no està sent fàcil. Després que Pep Guardiola descartés l’oferta de la federació, Andrea Pirlo va confirmar ahir que no serà l’elegit en un missatge a Instagram. El seu descart va provocar un terratrèmol i Paolo Maldini, director tècnic de la federació, i Leonardo, el seu assistent, van presentar la seva dimissió tot just dues setmanes després d’assumir el càrrec al sentir-se desautoritzats. Com alternativa ha sortit el nom de l’exblaugrana Thiago Motta.
"En els últims dies he seguit amb gran amargor el debat que s’ha generat entorn del meu nom i de la possibilitat d’ocupar el càrrec de seleccionador de la selecció italiana", va dir l’actual tècnic del United FC Dubai. En el missatge va explicar el seu paper com a ambaixador d’una societat russa d’apostes per la qual ha sigut durament criticat.
Pirlo es va esplaiar: "Al llarg de la meva carrera, primer com a futbolista i ara com a entrenador, sempre he portat a terme les meves activitats complint estrictament les lleis dels països on he treballat i els contractes que he signat". El tècnic va aclarir, a més, que "la col·laboració professional que recentment ha generat controvèrsia" va sorgir en el marc de la seva carrera als Emirats Àrabs Units i "és exclusivament d’índole comercial i esportiva".
"Atribuir-li un significat polític a aquesta col·laboració implica atribuir-me creences que mai he expressat i que no són meves", va afegir. També va agrair el suport dels ja exdirectors tècnics Paolo Maldini i Leonardo, i va afegir: "L’amor per Itàlia no depèn d’un càrrec. Forma part de la meva història, de la meva identitat i continuarà acompanyant-me sempre".
L’exjugador del Barça Thiago Motta ha irromput com a possible nou seleccionador de la selecció, immersa en una gran crisi després de no classificar-se per tercera vegada consecutiva per a un Mundial.
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