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Bàsquet | Segona FEB

El Bisbal Bàsquet arrencarà la lliga contra el Saragossa d'Edu Gatell

L'estrena a casa serà contra el Class Bàsquet Sant Antoni, en el que serà el retorn de Lamin Dibba al Pavelló Vell

Berni Álvarez en una acció al Pavelló Vell la temporada passada

Berni Álvarez en una acció al Pavelló Vell la temporada passada / Marc Martí Font

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Andreu Coll

La Bisbal d'Empordà

Dos mesos. Això és el que resta perquè la tercera temporada del Bisbal Bàsquet a Segona FEB arranqui. Amb la publicació del calendari per part de la FEB, Èric Surís ja coneix el full de ruta del seu equip al llarg de les vint-i-sis jornades. L'inici serà lluny del Pavelló Vell, a Saragossa, el primer cap de setmana d'octubre, per enfrontar-se a l'equip en el qual milita el gironí Edu Gatell. Els bisbalencs debutaran a casa una setmana després, contra Class Bàsquet Sant Antoni, en el que serà el retorn de Lamin Dibba al Pavelló Vell. La temporada dels bisbalencs es tancarà el 10 d'abril, a la pista del Gandia.

Els únics derbis d'aquesta temporada arribaran a la jornada 6, el dia set de novembre, a la pista del Prat i a la jornada 19, el vint de febrer, la tornada al Pavelló Vell. Precisament aquest derbi contra el Prat és l'únic duel en què el Bisbal Bàsquet s'enfrontarà a un equip que acaba de pujar. Això es deu a un canvi de criteri de la federació que ha aixecat polseguera. S'ha distribuït els equips que pugen des de Tercera FEB, sobre el paper destinats a jugar-se la permanència, de manera desigual; 5 al grup A i tan sols 1 al Grup B, el CB Prat.

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Calendari Segona FEB 26-27

La Copa d'Espanya passa pel Pavelló Vell

El derbi de la jornada 6 no serà el primer de la temporada entre pratencs i bisbalencs. Avui també s'ha sortejat el calendari de la Copa d'Espanya. La primera fase, en format fase de grups entre 4 equips, ha enquadrat al Bisbal Bàsquet al grup C, on també hi ha el Prat. La primera jornada, el 12 de setembre, els bisbalencs reben a Benicarló al Pavelló Vell. La segona jornada, una setmana més tard i de nou al Pavelló Vell, rebran al Castelló. Finalment, el 27 de setembre, els d'Èric Surís tancaran aquesta primera fase a la pista del Prat, en el que serà el primer derbi oficial de la temporada. En cas de quedar entre els dos primers de grup, el següent esglaó serien els setzens de final.

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