El Capità Amèrica es deixa veure per Girona dos dies després del Tour
El nord-americà Quinn Simmons (Lidl–Trek) circula pels carrers de la ciutat després de guanyar el premi Supercompany a la ronda francesa
Amb prou feines un dia i mig després d'acabar, un dels ciclistes més destacats d'aquest Tour de França, ja s'ha deixat veure per Girona. És Quinn Simmons (Lidl-Trek), que avui ha estat vist circulant pels carrers de la ciutat amb el seu mallot cridaner amb la bandera dels Estats Units i la seva icònica i llarga cabellera rossa. Una llana que, segons diuen, es recull els dies que pretén atacar. Aquest carisma especial el fa ser un dels corredors més estimats pel públic.
Simmons va guanyar el premi Supercompany al Tour i va ser un dels ciclistes més actius durant la ronda, colant-se en diverses escapades i treballant pels seus caps de files, Pedersen, guanyador del mallot verd, Ayuso i Skjelmose, quan el grup l'atrapava. A més a més, va ser segon a la quarta etapa per darrere del seu company, Pedersen.
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