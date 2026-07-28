Hoquei Patins
El CH Lloret aposta per la continuïtat per afrontar el seu retorn a l'OK Lliga
Manel Díez continuarà entrenant un equip que tornarà als entrenaments el 31 d’agost i tindrà gairebé dos mesos de preparació abans del debut a l’OK Lliga
Andreu Coll
Queden encara més de tres mesos perquè arrenqui l'OK Lliga, que aquesta temporada començarà més tard de l'habitual per la disputa del Mundial de Paraguai. Tot i això, el Lloret HC ja té definit el full de ruta per al seu retorn a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Cinc anys després de l'última participació, els selvatans afronten el repte amb una aposta clara: mantenir el bloc que ha aconseguit l'ascens i créixer des de la continuïtat.
No ha estat un ascens qualsevol. Ni esportivament ni administrativament. El Lloret va perdre el lideratge de l'OK Lliga Plata a l'última jornada després de caure davant el Mataró. Aquell partit, però, va acabar canviant la història. El conjunt maresmenc va alinear un porter que no podia jugar i el Lloret va presentar una reclamació que, després de setmanes d'incertesa, li acabaria donant la raó. L'oficialitat de l'ascens no va arribar fins a finals de juny, després d'un llarg estira-i-arronsa als despatxos. Malgrat el retard en la resolució, el club no ha alterat la planificació. La plantilla mantindrà pràcticament el mateix bloc que va aconseguir l'ascens. L'única baixa és la del porter portuguès Guilherme Pedruco, que ha tornat al seu país, i el seu relleu serà Marc Gaspi, procedent del Tordera, que militava a l'OK Lliga Plata. Serà l'única incorporació d'un equip que continuarà dirigint Manel Díez.
"Ens vam asseure amb la direcció esportiva i, veient les possibilitats de mercat, vam veure que el millor era fer un equip de jugadors identificats i vinculats amb el club", explica l'entrenador. "El canvi a la porteria era obligat, en Pedruco ja ens va informar que tornava a Portugal", afegeix. Díez assumeix que el principal repte no serà tant fitxar com ajudar la plantilla a adaptar-se a una categoria molt més exigent. "És un salt gran, però els hem d'ajudar. És el primer que hem de fer", explica. L'objectiu tampoc amaga cap secret. "Contra els equips de més pressupost hem d'intentar sumar, però caldrà estar bé a les finals contra els equips de baix", comenta.
L'equip tornarà als entrenaments el 31 d'agost i disposarà de gairebé dos mesos de preparació abans del debut a l'OK Lliga. El Mundial jugarà, en aquest sentit, a favor dels lloretencs. Cap jugador de la plantilla viatjarà a Paraguai i això permetrà treballar des del primer dia amb el grup complet. "Ens ajudarà per fer un equip unit, ha de ser la clau en els mals moments", reivindica Díez. Per reforçar aquesta cohesió, el tècnic comptarà amb dues figures clau dins del vestidor. Víctor Crespo assumirà la capitania de l'equip, mentre que Adrià Farré aportarà l'experiència d'haver viscut l'última etapa del club a l'OK Lliga. Cinc anys després del descens, el Lloret tornarà a competir entre els millors amb una aposta poc habitual en l'esport professional: confiar gairebé íntegrament en el mateix grup que l'ha conduït fins allà.
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