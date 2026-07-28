Cunningham, la ‘MAGA Barbie’
No és una de les estrelles de la WNBA, però el seu nom s’ha viralitzat després de qüestionar la participació de dones trans en l’esport femení, unes paraules que han sigut lloades pel sector conservador dels Estats Units. Sophie també destaca per la seva agressivitat a la pista.
MAX PÉREZ
Si hi ha una esportista que està vivint un ascens meteòric –i tortuós– a la fama és, sens dubte, la nord-americana Sophie Cunningham. Es tracta d’una jugadora de 29 anys de la WNBA que ni tan sols forma part del quintet titular del seu equip, els Indiana Fever, però que, en menys de 24 hores des del seu llançament, va vendre totes les seves vambes disponibles en la pàgina web d’Adidas.
Una fita impressionant tenint en compte que són poques les jugadores de la WNBA que tenen la seva pròpia línia de vambes. Cunningham, sense ser una superestrella dins de la pista, va aconseguir un acord amb la marca alemanya i va fer sold out en la web en menys d’un dia. Les vambes de bàsquet Adidas Crazy Energy van sortir a la venda per 110 dòlars (uns 96 euros). El seu disseny es resumeix en un degradat que va de rosa a blanc, amb alguns detalls en blau clar.
I és que la seva controvertida popularitat es deu a la seva actitud confrontativa a la pista i, sobretot, a les seves declaracions en contra de la participació de dones trans en competicions femenines. Unes paraules que van ser aplaudides pel sector conservador dels EUA i criticades pel bàndol més progressista.
Cunningham, anomenada la MAGA Barbie, en relació amb el moviment Make America Great Again vinculat a Donald Trump, ja va saltar a la fama després que la temporada passada impedís una cistella d’una jugadora rival amb una acció digna d’arts marcials mixtes. La va agafar pel cap i la va retorçar per llançar-la al parquet. Per això, en aquest món de viralitats instantànies, avalada per una imatge de rossa rebel, la seva fama es va disparar. Tanques publicitàries davant el Madison Square Garden, contracte per aparèixer en la famosa edició biquini de Sports Illustrated i també una línia pròpia de vambes. Alguns van arribar a suggerir la seva candidatura a pròxima vicepresidenta dels EUA. Pel Partit Republicà, és clar.
"Homes biològics"
Les seves declaracions contra les atletes trans l’han acabat de consagrar. "He rebut moltes crítiques negatives per suposadament odiar les persones trans. I jo penso: mai he dit això ni una sola vegada", va afirmar Cunningham a ESPN. "Crec que soc aquí per transmetre amor. Però també crec que aquest amor va de bracet de la veritat i l’honestedat. I vull protegir les noies joves als vestidors, o les noies joves que practiquen esport i que no haurien d’haver de competir contra homes biològics"
"Vaig dir el que creia que era sentit comú", diu la jugadora dels Indiana Fever. Sobre els seus vincles amb el moviment ultraconservador, va mirar de llançar pilotes fora. "Em situo clarament al centre", va afirmar. "Estic d’acord amb algunes coses dels dos bàndols i en desacord amb d’altres. I això és tot el que sempre he dit sobre les meves conviccions polítiques. Però a la gent li encanta treure conclusions precipitades".
Fora de l’All Star
Cunningham també es va fer viral després d’assenyalar una jugadora rival, DeWanna Bonner, durant més de 20 segons amb el dit. El clip va ser carn de mems durant dies. Tot per una situació una mica absurda, per una tècnica que la seva companya Caitlin Clark va rebre i no Bonner després d’un intercanvi pujat de to enmig d’un partit. I, com que va veure que Bonner s’enfadava quan Cunningham va qüestionar la decisió als àrbitres, va mantenir el dit en alt. "La vaig veure tan emprenyada que no vaig poder resistir-me a allargar la situació. Bastant ridícul, ho admeto", explicaria després.
La basquetbolista de Colúmbia és el que es coneix com una role player, una jugadora que no és una estrella però que s’encarrega de la feina secundària i compleix funcions molt específiques per ajudar l’equip. De fet, aquest cap de setmana es va celebrar l’All Star de la lliga i Cunningham no va ser seleccionada per disputar-lo.
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