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Spar Girona

Dani Vives i Olga Vázquez completaran l'equip tècnic de Roberto Íñiguez a la banqueta de l'Spar Girona

El club gironí també ha confirmat la continuïtat de Jordi Sargatal com a segon entrenador i l'adeu d'Ege Talay

Ege Talay, Anna Jódar, Pau Osorio i Bru Rovira no continuaràn la temporada vinent

Ege Talay, Anna Jódar, Pau Osorio i Bru Rovira no continuaràn la temporada vinent / Marc Martí Font

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Andreu Coll

Girona

L'Spar Girona ha anunciat el que serà l'equip tècnic que Roberto Íñiguez liderarà la temporada vinent. Es tracta d'un staff renovat, amb força canvis. Fins a quatre membres de la temporada anterior posen punt final a la seva etapa a Fontajau: Ege Talay, entrenador ajudant que va arribar al gener en substitució de Laia Palau, Anna Jódar, preparadora física, Pau Osorio, fisioterapeuta i Bru Rovira, que exercia funcions de Team Manager, no continuaran la temporada vinent.

A la banqueta, el relleu de l'entrenador turc arribarà de la mà de Dani Vives, que fins ara entrenava a l'equip U14 del club i Olga Vázquez, que dirigia l'U16, faran el salt al primer equip com a entrenadors assistents per acompanyar a Íñiguez i també a Jordi Sargatal, que continuarà una temporada més com a segon entrenador. Eva Palau també renova en les seves funcions al capdavant dels serveis mèdics com a doctora de l'SPAR Girona, tot i que comptarà amb el suport de Dídac Masvidal, doctor del primer equip masculí, en l'assessorament dels aspectes relacionats amb la traumatologia. Jordi Termes agafa el relleu de Jòdar com a preparador físic, i Marc Fornés serà el fisioterapeuta de la plantilla. Joel Serra substituirà Bru Rovira com a Team Manager.

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