Spar Girona
Dani Vives i Olga Vázquez completaran l'equip tècnic de Roberto Íñiguez a la banqueta de l'Spar Girona
El club gironí també ha confirmat la continuïtat de Jordi Sargatal com a segon entrenador i l'adeu d'Ege Talay
Andreu Coll
L'Spar Girona ha anunciat el que serà l'equip tècnic que Roberto Íñiguez liderarà la temporada vinent. Es tracta d'un staff renovat, amb força canvis. Fins a quatre membres de la temporada anterior posen punt final a la seva etapa a Fontajau: Ege Talay, entrenador ajudant que va arribar al gener en substitució de Laia Palau, Anna Jódar, preparadora física, Pau Osorio, fisioterapeuta i Bru Rovira, que exercia funcions de Team Manager, no continuaran la temporada vinent.
A la banqueta, el relleu de l'entrenador turc arribarà de la mà de Dani Vives, que fins ara entrenava a l'equip U14 del club i Olga Vázquez, que dirigia l'U16, faran el salt al primer equip com a entrenadors assistents per acompanyar a Íñiguez i també a Jordi Sargatal, que continuarà una temporada més com a segon entrenador. Eva Palau també renova en les seves funcions al capdavant dels serveis mèdics com a doctora de l'SPAR Girona, tot i que comptarà amb el suport de Dídac Masvidal, doctor del primer equip masculí, en l'assessorament dels aspectes relacionats amb la traumatologia. Jordi Termes agafa el relleu de Jòdar com a preparador físic, i Marc Fornés serà el fisioterapeuta de la plantilla. Joel Serra substituirà Bru Rovira com a Team Manager.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- Vilablareix rebrà aquest dilluns al campió del món Pau Cubarsí
- Una amonestació posa fi a l’expedient al bomber de Lloret crític amb la reserva de places per a dones
- Mor un conductor en un xoc frontal a Viladamat
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- Necrològiques del 27 de juliol de 2026
- Nobles, cavalls, donzelles i centenars de figurants omplen la catedral de Girona pel rodatge d'‘Enredados’
- Investiguen la mort d'una adolescent de 16 anys en un hotel de Lloret de Mar