Dues jugadores de l'Hoquei Club Salt brillen amb la selecció espanyola sub-17 a Europa
Mar Vila i Xana Puigdevall s'han proclamat campiones d'Europa després de guanyar Portugal per 3-0 a la final disputada a Braga
Mar Vila i Xana Puigdevall, jugadores de l’Hoquei Club Salt, es van proclamar diumenge passat campiones d’Europa amb la selecció espanyola sub-17 després d’imposar-se de manera clara a Portugal (3-0) en la final disputada a Braga. Les saltenques van tenir un paper destacat per aconseguir el títol continental, completant un campionat impecable amb una Espanya que en va sortir invicte i sumant el seu tercer or consecutiu.
El conjunt estatal va mostrar la seva superioritat des de l’inici de l’Europeu. A la fase de grups, la selecció espanyola va signar un ple de victòries, amb actuacions sòlides que ja la situaven com una de les grans favorites al títol. Entre aquests partits, va destacar el triomf per 3-1 davant Itàlia, en què Mar Vila va ser decisiva amb dos gols, així com la victòria ajustada contra Portugal (2-1), resolta amb una diana clau de la jugadora saltenca.
En aquest sentit, Mar Vila va ser una de les armes d’atac d’Espanya al llarg de tot el torneig. Amb sis gols, la saltenca es va situar entre les màximes golejadores del campionat d’Europa i va destacar especialment per la capacitat que té per aparèixer en moments determinants com en la victòria ajustada contra la selecció portuguesa a la fase de grups.
Per la seva part, Xana Puigdevall va ser determinant a la porteria amb intervencions clau en moments de màxima exigència i que van contribuir a la solidesa defensiva de l’equip. Per fer-se una idea, en els sis encontres que va jugar la selecció espanyola sub-17 es van marcar un total de 33 gols a favor per només quatre en contra. El títol d’Espanya, doncs, es va coure a les dues àrees amb protagonisme de les dues jugadores de l’Hoquei Club Salt.
Espanya va acabar de confirmar el seu domini, imposant-se amb autoritat a la final, on va superar Portugal per 3-0 sense donar opcions al rival per penjar-se l’or.
Un títol que posa en valor la base del club
L’èxit de la selecció espanyola sub-17 es va començar a gestar molt abans de la competició. Les jugadores, dirigides pel seleccionador Sito Expósito, van participar en diverses concentracions durant els mesos previs, amb sessions al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat i en altres pavellons.
Aquest treball va ser clau per construir un equip competitiu i arribar en òptimes condicions al campionat d’Europa.
D’altra banda, amb el títol europeu, Mar Vila i Xana Puigdevall consoliden la presència de l’Hoquei Club Salt a l’elit de l’hoquei patins formatiu i posen en valor la feina de base del club saltenc.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- Vilablareix rebrà aquest dilluns al campió del món Pau Cubarsí
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- Una amonestació posa fi a l’expedient al bomber de Lloret crític amb la reserva de places per a dones
- Mor un conductor en un xoc frontal a Viladamat
- Necrològiques del 27 de juliol de 2026
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»