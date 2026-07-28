Graviteo Urban Sports Festival
GRAVITEO transforma el port de la Corunya en el gran escenari de l’esport urbà
Del 18 al 20 de setembre, el festival reunirà prop de 500 esportistes amb l’espectacular Psicobloc Master Series sobre el mar, competicions oficials d’escalada i parkour, a més de música, gastronomia i experiències per a tothom
Javier Nieto
El port de la Corunya canviarà d’aspecte durant tres dies. On habitualment conviuen el trànsit de la ciutat, les galeries de la Marina i l’activitat marítima hi apareixeran murs d’escalada, barres de parkour, blocs i un espectacular mur de psicobloc de 16 metres construït directament sobre el mar. Del 18 al 20 de setembre, el Passeig de la Marina i l’Esplanada del Parrote es convertiran en l’escenari de la segona edició de GRAVITEO Urban Sports Festival, que arriba per primera vegada a Galícia després d’estrenar-se a Barcelona.
La trobada reunirà prop de 500 esportistes nacionals i internacionals al voltant de quatre competicions de psicobloc, escalada de velocitat i parkour. Durant tres dies, el port de la Corunya es convertirà en un dels principals escenaris de l’esport urbà a Galícia, combinant competició amb música, gastronomia i experiències obertes al públic en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Impulsat per la Xunta de Galicia, la Diputació de la Corunya i el Concello da Coruña, amb el patrocini d’Estrella Galicia, GRAVITEO aspira a consolidar-se com una de les grans cites dels esports urbans i de l’oci del calendari gallec.
Un mur de 16 metres sobre el mar
El Psicobloc Master Series 2026 serà la imatge més reconeixible del festival. Aquesta modalitat trasllada l’escalada a una paret aixecada sobre el mar. Amb la participació d’escaladors professionals de nivell internacional, escalaran un mur de 16 metres d’alçada i uns 20 metres de recorregut, sense corda ni arnès i amb l’aigua com a única protecció. Quan no aconsegueixin completar el recorregut o arribin al cim, cauran al mar, oferint una de les imatges més impactants de l’escalada esportiva.
Cada moviment d’aquesta modalitat d’escalada és perfectament visible des de l’entorn del port i combina dificultat tècnica, força, equilibri i control mental, amb l’oceà sota els peus. La competició inclourà categories individuals i per relleus, dos formats que aportaran ritmes diferents a una disciplina estretament vinculada als entorns naturals, però preparada aquí per integrar-se de ple al centre urbà.
Entre els noms que visitaran la ciutat hi haurà Chris Sharma, una de les figures més influents de l’escalada contemporània i referent mundial del psicobloc. L’estatunidenc va portar aquesta pràctica a alguns dels seus límits més exigents amb ascensions com Es Pontàs, a Mallorca. Amb motiu de l’estrena barcelonina de GRAVITEO, Sharma destacava la seva capacitat per apropar aquesta disciplina a nous públics: «Un esdeveniment com GRAVITEO és molt important perquè ofereix una plataforma enorme per mostrar el nostre esport.»
GRAVITEO Urban Sports Festival aterra durant tres dies al Port de la Corunya
Escalada de velocitat i parkour al Parrote
El programa es completarà amb tres competicions més. L’Open Xunta de Galicia d’Escalada de Velocitat, organitzat en l’àmbit de la Federació Gallega de Muntanyisme, compartirà protagonisme amb l’Open Nacional d’Escalada de Velocitat. En totes dues proves, dos esportistes escalen al mateix temps per recorreguts paral·lels sobre un mur vertical de 15 metres, en enfrontaments explosius que es poden resoldre en qüestió de segons.
A aquestes proves s’hi afegirà el Campionat d’Espanya de Parkour, una disciplina basada en la capacitat de superar obstacles utilitzant únicament el propi cos. Salts, recepcions, curses, girs i exercicis d’equilibri transformen cada estructura en una successió de possibilitats. Les barres i els blocs instal·lats al Parrote permetran seguir de prop especialistes nacionals en un esport que ha trobat en el paisatge urbà tant el seu espai de pràctica com una part essencial de la seva identitat.
La concentració d’aquestes modalitats en un mateix recinte permetrà que el visitant passi de les maniobres tècniques del parkour a l’explosivitat d’una cursa d’escalada de velocitat i, només uns minuts després, contempli un escalador suspès sobre el mar. Aquesta convivència és un dels trets que defineixen GRAVITEO: les proves formen part d’una experiència que aprofita l’espectacularitat i la proximitat dels esports urbans.
Un festival obert a la ciutat
El festival es desenvoluparà en un gran village que integrarà les competicions esportives, música, food trucks i diverses propostes per al públic en un mateix espai obert a la ciutat. Els assistents podran recórrer el recinte, seguir de prop les proves de psicobloc, escalada de velocitat i parkour, i gaudir de l’ambient que es generarà al voltant d’aquestes disciplines. Aquesta proximitat facilitarà el contacte amb esports que no sempre troben escenaris d’aquesta dimensió i permetrà descobrir la preparació, la precisió i el component creatiu que hi ha darrere de cada actuació.
L’elecció del Passeig de la Marina i de l’Esplanada del Parrote aporta a les competicions un caràcter urbà i marítim en situar-les en un dels paisatges que millor representen la Corunya. Durant tres dies, el port deixarà de ser únicament el teló de fons de la ciutat per convertir-se en part de l’espectacle: l’aigua esmorteirà les caigudes del psicobloc, les estructures transformaran temporalment el seu perfil i centenars d’esportistes compartiran amb el públic un escenari obert a l’Atlàntic.
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