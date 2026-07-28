Joan Laporta fa repòs després de superar una arrítmia i no anirà a l'stage de Birmingham
El president del club blaugrana anuncia que li han revertit una arrítmia i que el seu estat de salut és bo després de la intervenció mèdica
El president del Barcelona, Joan Laporta, va revelar aquest dimarts que els metges li han revertit una arrítmia que patia i va assegurar que, després d’aquesta petita intervenció, el seu estat de salut és bo.
«Tot ha anat bé!!! M’han revertit l’arrítmia!!! Torno a tenir el cor bategant de manera rítmica!!!», va publicar Laporta al seu compte d’Instagram.
El dirigent de l’entitat blaugrana va expressar el seu agraïment «als grans metges i metgesses, infermers i infermeres, i al personal sanitari de l’Hospital de Barcelona, dirigits pel doctor Jordi Morillas», per haver fet «una feina excel·lent».
«A més de la seva saviesa i els seus grans coneixements, el tracte humà és bondadós, comprensiu, ple de paciència i afecte, dignificant la medicina i el jurament hipocràtic», va afegir.
Així mateix, va dir que se sent «especialment orgullós» dels serveis mèdics del Barça, «encapçalats pel doctor Xavier Corbella», i de la seva cap de gabinet, Manana Giorgadze, «que ho han coordinat tot amb una gran eficiència».
«També vull expressar el meu agraïment al doctor Valentí Fuster i a tot el seu equip del Mount Sinai pels seus bons consells, que em van donar tranquil·litat, i al doctor Brugada per recomanar-me el procediment que calia seguir per revertir l’arrítmia», va assenyalar Laporta, que finalment va tenir un record per als seus fills, germans i altres familiars i amics: «Moltes gràcies a tots, mai més ben dit, de tot cor».
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