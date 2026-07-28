L’Afrocat duu als jutjats l’Ajuntament de Salt
El club veu «il·legal» la revocació del permís per poder fer ús del camp i el consistori ho justifica dient que arran de la dimissió de l'exregidor d'esports Sibils hi ha hagut una «reorganització a l’àrea»
El FC Salt Afrocat continua sense trobar el seu espai. Després de jugar la temporada passada a les instal·lacions del Bell-lloc, gràcies a un acord amb l’escola, enguany, el club que presideix Javi Salamero i del qual Josep Delgado, n’és el secretari, es pensava que ho tenia tot a punt per competir al Camp del Pla. Des del club, s’assegura que, després de reunir-se amb l’alcaldessa, Cristina Alarcón i el llavors regidor d’Esports, Jordi Subils, a principis d’abril, tot estava encarrilat. L’entitat manté que el projecte va rebre el suport del consistori i fins i tot Subils va elaborar i enviar-los uns horaris per a entrenaments i partits. El club remarca que la proposta oficial, «signada pel regidor», va ser emesa per l’Ajuntament el 14 de maig i cinc dies després, l’entitat va acceptar-la aportant la documentació necessària. Tanmateix, tot ha quedat aturat. Per què? Segons, l’Afrocat, la dimissió de Subils -per haver assistit a un acte d’Aliança Catalana- hi ha influït indirectament, perquè en un comunicat exposen que «per iniciativa pròpia i sense cap fonament tècnic ni jurídic», Fanny Carabellido -que va assumir temporalment la regidoria d’Esports- va decidir «destruir tot el que el seu predecessor havia fet i va fer valer el pes de Junts per pressionar l’equip de govern perquè vetés l’Afrocat».
Per tot plegat, el club gironí ha interposat formalment un Recurs Contenciós-Administratiu per via de fet davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona acompanyat d’una petició de mesures cautelaríssimes, contra la revocació il·legal de l’autorització d’ús de les instal·lacions esportives municipals per a la temporada 2026-2027. A més, el club diu que «els informes tècnics que pretenen justificar la denegació d’instal·lacions van ser elaborats els dies 16 i 21 de juliol, deu i quinze dies després que la decisió política ja hagués estat presa i comunicada verbalment el 6 de juliol».
A partir d’aquí, l’Ajuntament hi diu la seva. D’entrada, assegura que el FC Salt Afrocat és una «iniciativa privada que mai ha desenvolupat activitat al municipi» i, per tant, considera que és un «error» parlar «d’exili» com fa el club quan diu que no pot jugar a Salt. L’Ajuntament assegura que l’any passat hi va haver una reunió amb l’anterior alcalde amb la presència del llavors tècnic d’esports en què es va traslladar al club la inviabilitat de jugar a Salt perquè el poble ja comptava amb dos clubs de futbol històrics, Bons Aires i Coma-Cros i «s’aconsellava l’Afrocat a vincular-se a algun dels projectes».
L’Ajuntament continua argumentant que, enguany, en una segona reunió amb l’actual alcaldessa i l’antic regidor d’Esports es va «escoltar el projecte» i es va «mantenir el criteri» d’instar a vincular el projecte a algun dels clubs del poble. A partir d’aquí, la renúncia de Subils, continua l’argumentació del consistori, «ha comportat una reorganització a l’àrea» en la qual Adrià Martín és el nou regidor. Tot plegat ha fet que s’hagi «denegat la petició» de l’Afrocat. «Un cop analitzades les qüestions, la setmana passada es va comunicar a l’entitat la denegació de la petició feta, tenint en compte que els clubs del municipi tenen necessitats d’espais esportius i la voluntat de l’àrea d’esports de fer un replantejament que doni resposta a les necessitats de creixement actuals».
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