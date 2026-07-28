Mahamadou Dambelleh confirma que és el millor velocista d’Espanya
El nedador del Club Natació Castellfollit guanya el campionat estatal en 50 metres lliures
Mahamadou Dambelleh continua fent mèrits i treballant per ser als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. El nedador del Club Natació Castellfollit va demostrar el cap de setmana passat que a dia d’avui és el millor velocista estatal després de proclamar-se campió d’Espanya en 50 metres lliures al Campionat d’Espanya Absolut per Clubs de Natació Adaptada, que es va disputar a Castelló de la Plana amb un total de 32 clubs participants. El garrotxí es va imposar amb un temps de 0:26,77, mentre que també va quedar prou satisfet amb els altres resultats: un cinquè lloc en 100 metres lliures, un altre cinquè lloc en 50 metres papallona i un dotzè lloc en 100 metres braça.
La participació al Campionat d’Espanya, tal com va explicar el Castellfollit en una publicació al seu compte d’Instagram, va arribar «en la recta final per a molts nedadors i nedadores aquesta temporada» i suposava «un punt intermedi per aquells que estan preparant el Campionat d’Europa que se celebrarà a principis de setembre a Turquia». En aquest sentit, en Mahamadou hi anirà amb les màximes garanties per defensar, i intentar millorar, la plata de l’any passat a Singapur.
Amb l’objectiu de repetir un èxit com el del 2025, el nedador del Castellfollit intensificarà els entrenaments durant el mes d’agost i farà una estada a Tenerife i a Sierra Nevada (Granada) per millorar la preparació.
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