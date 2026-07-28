FUTBOL
Roberto Mancini, elegit nou seleccionador d’Itàlia després de la crisi del cas Pirlo
Claudio Ranieri serà el nou director tècnic de la selecció italiana en substitució del dimitit Paolo Maldini
El Periódico
Roberto Mancini serà el nou seleccionador italià, segons ha anunciat aquest dimarts el president de la Federació Italiana de Futbol (FIGC), Giovanni Malagò, després de la crisi que va suscitar el rebuig per al càrrec d’Andrea Pirlo per la seva relació amb una empresa russa d’apostes.
A més, Claudio Ranieri serà el nou director tècnic de la selecció italiana en substitució de Paolo Maldini, que ha dimitit al càrrec 15 dies després del seu nomenament.
«El temps pressionava i jo he considerat que la persona que s’havia de convertir en comissari tècnic de la selecció italiana fos Roberto Mancini per una sèrie de consideracions de les quals assumeixo la responsabilitat», ha declarat Malagò en una roda de premsa després del consell federal de la FIGC.
Mancini (Jesi, 1964) tornarà a posar-se al capdavant de la selecció "azzurra", després d’una primera experiència com el seu responsable entre 2018 i 2023, amb l’objectiu de treure-la de la greu crisi que travessa al veure’s exclosa de tres Mundials consecutius.
La seva elecció es produeix després de la crisi que ha suscitat el veto en l’últim moment a Andrea Pirlo com a seleccionador a causa del seu treball com a representant d’una casa d’apostes russes.
Aquesta situació va causar una greu desavinença entre Malagò i el seu director tècnic, Paolo Maldini, i l’assessor d’aquest, Leonardo, nomenats fa tot just dues setmanes i partidaris de Pirlo.
Rebaixar la tensió
En la seva primera compareixença pública després d’aquesta crisi, que va arribar fins i tot a irritar el ministre d’Esports, Claudio Abodi, el president de la FIGC ha intentat rebaixar les tensions.
Malagò va assegurar que ni ell ni Maldini coneixien la feina de Pirlo com a ambaixador d'una casa d'apostes russa, però va subratllar que la decisió d'excloure'l havia estat seva.
«La involució del candidat Pirlo va obligar qui els parla a retirar-li el suport. Simplement per una qüestió d’oportunitat. No hi ha més interpretacions ni veritats (...) Assumeixo la responsabilitat d’haver aturat el procés de la seva elecció», va al·legar.
Sobre la sortida de Maldini i del seu assessor, Leonardo, el president del futbol italià ha reconegut que totes dues parts han arribat a «la serena conclusió que els seus camins s'havien de separar».
Després d’una exitosa carrera com a jugador, Roberto Mancini va començar a les banquetes el 2001 al capdavant del Fiorentina, equip amb qui va conquerir una Copa Itàlia, abans de dirigir el Lazio.
El seu gran salt va arribar a l’Inter de Milà, on va aixecar tres títols consecutius de la Sèrie A entre 2006 i 2008 i va completar una de les etapes més exitoses de la seva carrera, amb set trofeus en total total al capdavant del conjunt azzurro.
El 2009 va assumir el desafiament de dirigir al Manchester City i posteriorment va passar pel Galatasaray i el Zenit de Sant Petersburg abans de rebre la trucada de la selecció italiana el 2018.
La seva etapa també va estar marcada per la decepció de no aconseguir la classificació per al Mundial de Qatar 2022 després de caure davant Macedònia del Nord en la repesca. Es va mantenir al capdavant del combinat nacional fins al 2023, quan va acceptar l’oferta per dirigir la selecció de l’Aràbia Saudita.
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