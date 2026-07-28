Pogacar ja planifica disputar la Vuelta
L’anunci oficial es farà en unes dues setmanes després de descansar uns dies i conscient que la ronda espanyola és la millor opció per preparar el Mundial.
Sergi López-Egea
Tadej Pogacar ja està planificant la seva participació a la Vuelta. En dues setmanes anunciarà el que diumenge, a l’acabar el Tour, cinquena victòria consecutiva, no va voler fer públic encara a París i només va deixar una frase que tampoc tenia gaire enigma: "Segurament, si la Vuelta comencés demà, diria que no, però en 15 dies puc decidir-me". Primer es prendrà uns dies de descans.
És l’única gran ronda que li falta. La va córrer el 2019 i va acabar tercer per darrere del seu compatriota Primoz Roglic i d’Alejandro Valverde, ja retirat de la competició professional. El 2024, va guanyar el Giro i ara busca al·licients diferents, una manera d’entretenir-se una vegada conquerit un nou Tour. En declaracions a Eurosport, el corredor eslovè va ser també molt clar als Camps Elisis. A la pregunta de si se’l veuria a la Vuelta, va respondre entre somriures: "Primer vull estar amb la família, però sí, estaria molt bé anar a Espanya".
El tercer títol mundial
I, sobretot, vet aquí la qüestió, perquè vol guanyar el tercer Mundial de manera consecutiva, a Montreal, el 27 de setembre, i necessita competició. No pot estar aturat des del 26 de juliol, cosa que representa dos mesos sense posar-se un dorsal a l’esquena. Necessita rodatge i l’únic lloc on el pot trobar amb qualitat és en la ronda espanyola.
El príncep Albert II ja va avançar fa uns dies que Pogacar seria a la sortida de la Vuelta. La prova comença el 22 d’agost a Mònaco. Curiosament, Pogacar resideix a pocs metres de l’hotel on la ronda espanyola muntarà el dispositiu al principat. No tindrà una ocasió tan rodona per participar en la prova. La carrera s’estrenarà amb una contrarellotge que recorre el circuit d’F1. Allà ja disposarà d’opcions per vestir el primer jersei de líder. Després la prova es dirigirà cap a Andorra després d’afrontar un esprint a la Provença i una arribada en alt sense gran dificultat a Font Romeu.
Fa un any va renunciar a la carrera perquè es va sentir esgotat psíquicament a l’acabar el Tour. No ho va passar bé pels Alps i cada vegada es confirma més la teoria que va tenir problemes en un dels genolls, cosa que el va fer adoptar una posició molt conservadora en l’última fase de muntanya el 2025 que va resultar una mica avorrida. Ara ha acabat aparentment fresc com una rosa, alegre, motivat i feliç perquè el seu amic i company Isaac del Toro va compartir al seu costat el podi de París.
No té cap sentit, d’altra banda, que deixés la porta oberta a la Vuelta quan el més senzill era a dir "no" a preguntes dels periodistes després de guanyar el Tour. És més, una persona molt relacionada amb un dels patrocinadors de Pogacar va preguntar diumenge al matí, abans de començar l’última etapa, que com era millor moure’s durant la ronda espanyola. Així mateix, es va acomiadar a París, entre bromes a una persona del seu cercle, dient que potser caldria aguantar-lo a la Vuelta.
La posició de l’equip
El seu equip mai el forçarà a disputar la ronda espanyola però sempre s’han mostrat més favorables a comptar amb Pogacar per a la carrera. També creuen que és la millor manera que arribi en bona forma al Mundial, cosa que comparteix el corredor. Evidentment serà el gran candidat al triomf final i ja a la quarta etapa, on s’afronten els ports d’Andorra, pot assaltar el jersei vermell de líder al marge del que faci en la contrarellotge inicial de Mònaco.
Aquesta temporada sempre van deixar clar que l’anunci es produiria a l’acabar el Tour i valorar l’estat de forma després de batallar pel triomf que li ha resultat més fàcil que en victòries precedents. Primoz Roglic serà el seu principal adversari, en una carrera on ha aconseguit quatre vegades el triomf (2019, 2020, 2021 i 2024). La prova servirà de comiat a Nairo Quintana, guanyador el 2016. La participació espanyola estarà representada principalment per Enric Mas, Mikel Landa, Pello Bilbao, Carlos Rodríguez i Iván Romeo.
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