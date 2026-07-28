Ter Stegen, el passatger inesperat
El porter alemany, que negocia la seva cessió a l’Ajax, capitaneja el Barça en l’‘stage’ que va començar ahir a Birmingham. Flick examinarà els nous talents del Barça, entre els quals hi ha Shaun Kluivert i el gambià Ebrima Tunkara.
Joan Domènech
L’estiu del 2024, el primer que passava al Barça, Hansi Flick es va emportar 31 jugadors a la gira nord-americana. La meitat pertanyien al primer equip, inclosos alguns cedits, i l’altra meitat eren joves promeses del futbol base. Faltaven el gruix d’internacionals repartits entre l’Eurocopa i la Copa Amèrica que tenien encara de vacances.
La situació de provisionalitat que desprèn la pretemporada s’accentua. Aquesta vegada no hi ha gira pel tardà final del Mundial, sinó un stage preparatori a Anglaterra. Flick ha reclutat 30 futbolistes i la relació de jugadors que va dirigir durant la campanya passada no arriba a 15. El nombre d’aspirants il·lusionats a cridar l’atenció de l’entrenador ha augmentat. Fa dos anys, Marc Casadó, Marc Bernal i Gerard Martín van aconseguir quedar-se al primer equip.
Juntament amb casos com el passatger inesperat que va ser Marc André ter Stegen, que va capitanejar la plantilla blaugrana en el vol cap a Birmingham, i pot ser el primer a marxar si fructifica la seva treballosa cessió a l’Ajax, hi ha els de Shane Kluivert, el menor dels quatre fills (futbolistes) de Patrick Kluivert, o el d’Ebrima Tunkara, la infància del qual ha sigut molt diferent, sense taxis ni avions ni botes de marca com va disfrutar el neerlandès.
Un noi de 16 anys
Tunkara és el més jove de tota l’expedició –té 16 anys, complerts al març– i va néixer a Gàmbia. Fins que el seu pare no es va traslladar per establir-se a Mataró el 2017, jugava descalç als àrids carrers africanes de Lamoi amb els seus amics. El Barça el va detectar aviat i el va instal·lar a La Masia. Espanya va reaccionar a la vegada: ja ha sigut internacional sub-17 de La Rojita.
El centrecampista farà oposicions en la línia més poblada de l’equip. A les instal·lacions de St. George’s Park, on s’ha instal·lat el Barça fins dilluns vinent, competirà amb la mateixa il·lusió que Bernal i Casadó fa dos anys. No hi seran, no obstant, Pedri, Dani Olmo ni Gavi ni els altres cinc espanyols campions. Ells seran els últims a incorporar-se, el 12 d’agost; abans ho haurien de fer Anthony Gordon i Jules Kounde, que van jugar fins al penúltim dia en l’Anglaterra-França pel tercer lloc. A mitja setmana s’incorporarà Raphinha.
Ter Stegen, mentrestant, esperarà que l’Ajax i el Barça pactin el repartiment de les diferències fiscals que els separen en el pagament de la fitxa del porter. La immensa majoria del salari, no obstant, l’assumeix el club blaugrana.
El Barça de veritat no es veurà fins a l’1 de setembre, quan hagi tancat el mercat després que els clubs hagin tramitat fitxes fins a l’últim minut. Una de les peculiaritats del futbol modern a les quals l’entitat blaugrana ha introduït la variant agònica dels problemes de fairplay per inscriure jugadors.
A Flick li falta un nou. La dificultat per contractar-lo explica que hagin transcorregut dos mesos sense que hagi posat un llaç al substitut de Robert Lewandowski. El tècnic alemany ha començat a treballar amb Karim Adeyemi, un dels reforços per a la davantera juntament amb Gordon. L’altre fitxatge, formalment, és Joao Cancelo quan es tanqui la compra a l’Al-Hilal.
Per ampliar les similituds amb la seva primera precampanya, Flick pateix dos lesionats. Ronald Araujo i Andreas Christensen estan bé ara. Els damnificats són Fermín López, que va patir la ruptura del cinquè metatarsià del peu dret que li va costar anar al Mundial, i Frenkie de Jong, que n’ha tornat amb una ruptura del lligament lateral del genoll dret.
Durant la seva estada, el Barça jugarà enfrontaments amistosos contra dos equips de la Championship (la Segona anglesa): el Birmingham City divendres vinent (20.45 h) i el Preston North End, el dilluns 3 d’agost, abans de tornar a Barcelona.
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