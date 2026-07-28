NOVETATS ARBITRALS
La UEFA insta els àrbitres a sancionar les pèrdues de temps en el futbol
El temps per a les substitucions es manté en deu segons i les lesions «tàctiques» dels porters poden comportar l’exclusió d’un jugador del seu equip durant un minut
Joan Domènech
Els àrbitres europeus intensificaran el control de les pèrdues de temps a partir d'aquesta temporada, tant si es produeixen per simulacions de lesions com per dilacions excessives en la represa del joc. Aquesta és una de les principals directrius que adopta la UEFA després de la reunió celebrada entre els representants arbitrals de les 55 federacions, els de l’organisme europeu del futbol i un representant de l’IFAB (International Football Association Board), l’òrgan suprem que regula les regles del futbol.
La trobada tenia com a objectiu unificar criteris en l'aplicació i la interpretació de les normes. Entre les principals novetats, a més de les mesures per agilitzar el joc, també es va consensuar el protocol que regularà l'ús del VAR en les jugades susceptibles de revisió. La conclusió representa una tornada als orígens de la implantació de la tecnologia de vídeo: només hauria d’intervenir «en situacions d’error clar i evident», és a dir, quan una decisió de l’àrbitre és manifestament incorrecta o quan l’àrbitre ha passat per alt una jugada clara, segons el comunicat de la UEFA. Les revisions llargues de l'àrbitre davant la pantalla, a més d'allargar innecessàriament el joc, transmeten la sensació que la decisió inicial no era ni clara ni encertada.
Ni rastre de les pauses d’hidratació
El VAR també intervindrà en els casos d'error d'identitat quan una targeta groga sigui la segona d'un jugador i comporti l'expulsió. Si es tracta de la primera amonestació, només podrà intervenir per identificar el futbolista correcte, però no per modificar ni anul·lar la sanció. Això permetrà, com ja es va veure al Mundial, retirar una targeta si es comprova que el jugador no havia comès la infracció.
Després de les múltiples novetats introduïdes en el Mundial, Europa se centra a procurar que augmenti el temps del joc. A diferència del seu col·lega i compatriota Pierluigi Collina, màxim responsable arbitral de la FIFA, el també italià Roberto Rosetti, el director d’arbitratge de la UEFA, no secundarà l’aplicació de les pauses d’hidratació tret de casos extrems de calor. Sí que recull, en canvi, totes les mesures adoptades per reduir les pèrdues deliberades de temps.
L’any passat es va aplicar la regla dels vuit segons per al servei del porter, tret d’amenaça de rebre un córner en contra. Aquesta vegada, es limita a deu segons el temps per a la substitució d’un jugador per un altre; si s’excedeix aquest límit el substitut no podrà entrar al camp durant un minut. En el cas que el canviat sigui el porter, com la normativa exigeix la presència d’un porter, la sanció serà una targeta groga per a l’infractor per retardar la represa.
Un minut fora
El protocol per a les lesions, simulades o reals, estableix que el jugador haurà d’abandonar el camp durant un minut tret que ell indiqui que no necessita atenció mèdica, el joc s’hagi aturat o aquesta lesió requereixi ser tractada a la gespa, com un xoc entre un porter i un futbolista o dos jugadors del mateix equip, i contratemps greus com una lesió al cap, «un problema cardíac o un esdeveniment que posa en perill la vida» –indica la circular 34 de l’IFAB–, un lesionat per una falta comesa per un adversari que és amonestat o expulsat o el llançador del penal està lesionat. Els cops al cap sempre comportaran una revisió mèdica fora del camp.
La vigilància sobre les metes s’accentua davant de la proliferació de «lesions tàctiques dels porters» que persegueixen una espècie de temps mort perquè els jugadors acudeixin a parlar amb els entrenadors. La instrucció per als àrbitres és la següent: Excepte en determinades circumstàncies, si el porter necessita assistència mèdica sobre el terreny de joc o el partit s'atura per una lesió, real o sospitada, del porter, un jugador de camp haurà d'abandonar el terreny de joc durant un minut.
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