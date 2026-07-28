Futbol
Zidane, designat oficialment com a nou seleccionador francès
L’extècnic del Reial Madrid, que serà presentat el mateix dia de la seva designació com a seleccionador dels ‘bleu’, ha plantejat a la federació un ambiciós pla per als pròxims vuit anys
Begoña González
Zinedine Zidane ha sigut dissignat oficialment aquest dimarts com a nou seleccionador francès, en substitució de Didier Deschamps, segons han anunciat fonts de la Federació Francesa de Futbol. El nomenament del tècnic al capdavant dels «bleus» s'ha fet oficial aquest mateix matí a París, durant una roda de premsa presidida pel màxim responsable de la Federació Francesa de Futbol, Philippe Diallo.
L’extècnic del Reial Madrid, que serà presentat el mateix dia de la seva designació com a seleccionador de Les Bleus, ha plantejat a la federació un ambiciós pla per als pròxims vuit anys, per la qual cosa presumiblement podria firmar fins al 2034. En aquest període, el tècnic conduiria l’equip en les dues pròximes Eurocopes, la primera el 2028 al Regne Unit i la República d’Irlanda i les de la cita del 2032 a Itàlia i Turquia. A més, en aquell període, l’exjugador també lideraria ‘les bleus’ en el Mundial del 2030 que es jugarà a Espanya, Portugal i el Marroc i presumiblement en el del 2034 que encara no té seu designada però al qual només opten països de la Confederació Asiàtica i d’Oceania.
Amb el seu nomenament, la federació francesa posa fi a l’exitosa etapa de Didier Deschamps en la qual l’equip francès va aconseguir la segona estrella per a França en el Mundial de Rússia 2018, i va arribar a la final del campionat a Qatar 2022.
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