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Christensen agraeix al Barça que l’hagi renovat

Christensen agraeix al Barça que l’hagi renovat

Christensen agraeix al Barça que l’hagi renovat / Valentí Enrich / SPO

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El Periódico

Barcelona

Un altre jugador, amb les seves xifres, seria carn de mercat. Potser ja l’haurien acomiadat amb una nota d’agraïment. Andreas Christensen era el 2022 un defensa cotitzat al Chelsea i ara és el cinquè central de la plantilla blaugrana. Resulta comprensible que el jugador danès se senti "agraït" per la renovació que li va oferir el Barça.

Christensen, de 30 anys, va disputar 74 partits en les seves dues primeres campanyes amb Xavi. En les dues següents, a les ordres de Hansi Flick, amb prou feines va sumar 24 presències. El descens s’explica amb les dues greus lesions que ha patit: una tendinopatia al peu esquerre més una ruptura al soli dret amb recaiguda (2024-25) i la ruptura parcial del lligament encreuat del genoll dret de desembre.

"Estic molt agraït per haver renovat i tenir aquesta nova oportunitat", va explicar Christensen a Birmingham. El futbolista se sent en deute amb el club, però entén que l’oferta de continuar demostra que encara hi continuen creient. Al defensa danès només l’amoïna no veure’s castigat per una altra ratxa d’infortuni.

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"Tant de bo pugui tenir una temporada sense lesions. Espero estar disponible tota la sessió", va manifestar com a prioritat personal. "Confio en les meves capacitats i sé que el meu millor nivell és molt alt", va comentar, convençut de poder accedir a la titularitat.

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