La Comunitat de Madrid deixa el Rayo sense estadi
El Govern regional li retira la concessió del camp per "problemes greus que exigeixen obres d’urgència. Poden durar de dos a sis mesos".
Fermín de la Calle
El Rayo Vallecano es queda sense camp quan falten setmanes per a l’arrencada de la temporada i la situació amenaça d’allargar-se mesos. El Govern regional ha decidit suspendre cautelarment la concessió de l’Estadi de Vallecas al Rayo Vallecano i iniciarà les obres amb caràcter urgent. De fet, la intenció de la Comunitat de Madrid és actuar des d’aquest mateix dimarts a causa dels greus problemes de seguretat que presenta l’estadi del barri de Vallecas.
"Un estat desolador"
Després de saber-se els resultats d’una auditoria que s’ha fet sobre l’estat de conservació del recinte, la conselleria ha actuat immediatament. Així ho explica el conseller Mariano de Paco Serrano: "Es va fer una auditoria de l’estadi que ha donat uns resultats desoladors sobre el manteniment de l’estadi. Un àmbit que és competència i obligació del Rayo Vallecano, igual que el compliment de les normes al rebre les llicències. Per això la Comunitat de Madrid ha pres la decisió de fer una pausa temporal de la concessió per poder emprendre aquestes reformes".
De Paco lamenta el comportament dels dirigents del Rayo després de l’auditoria: "El que agreuja encara més l’actitud del club, i ho dic amb pena, és que el 12 de juny vam enviar el primer requeriment d’informació per veure si justificaven totes les deficiències. No solament no han aportat res, sinó que l’últim dia de termini van demanar una pròrroga argumentant que era massa documentació, quan és la que cal tenir per garantir la seguretat de les persones. Li vam donar la pròrroga i va tornar a no entregar-nos la informació. Actualment, el manteniment de l’estadi no garanteix aquesta seguretat".
L’estadi de Vallecas patirà unes "obres d’urgència perquè no es podia garantir la salut de les persones ni la salubritat" i la Conselleria de Cultura, Turisme i Esport ha decidit, a més, suspendre de manera cautelar la concessió que mantenia amb el Rayo Vallecano SAD, amb l’objectiu de poder iniciar immediatament els treballs necessaris perquè el conjunt de Vallecas pugui continuar jugant al seu estadi. La decisió ja ha sigut comunicada tant a la Reial Federació Espanyola de Futbol i LaLiga com a la Federació Madrilenya de Futbol.
El Rayo tenia programat el partit de la 2a jornada de Lliga, contra l’Alabès a casa, però no es disputarà a Vallecas. El temps estimat de les obres podria oscil·lar "entre dos i sis mesos", fet que obliga el club que presideix Martín Presa a buscar una alternativa immediatament.
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