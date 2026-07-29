Infantino planeja privatitzar el Mundial i vendre accions
El president de la FIFA estudia crear una empresa, dirigida per ell, que gestioni el torneig, assistit per JP Morgan i la família Trump.
El Periódico
El president de la FIFA, Gianni Infantino, treballaria en una iniciativa destinada a donar entrada a capital privat en el Mundial, segons va avançar ahir The Times, fet confirmat després per la mateixa organització. La venda de participacions d’algunes de les competicions més importants gestionades per l’organisme a través d’una nova empresa seria dirigides a augmentar el valor dels tornejos i a transformar el model de gestió del futbol internacional.
El projecte planteja la constitució d’una nova societat que centralitzaria l’explotació comercial del Mundial masculí, el Mundial femení i el Mundial de Clubs, amb la intenció de captar una inversió multimilionària i incrementar el potencial econòmic d’aquests campionats.
La proposta ja hauria sigut estudiada per persones pròximes a l’entorn del president dels Estats Units, Donald Trump, que hauria donat el vistiplau a l’operació. La FIFA va confirmar a The Times que hi ha dues empreses associades al projecte: Thrive Capital, propietat de Joshua Kushner, germà de Jared Kushner, el gendre de Trump, i l’altra és el banc JP Morgan.
En cas de portar-se a terme, aquest moviment implicaria una privatització d’entre el 20% i el 30% del capital d’aquests tornejos i, paral·lelament, les 211 federacions nacionals que integren la FIFA rebrien una petita participació accionarial que, en conjunt, representaria al voltant del 20% de l’empresa.
A la recerca d’innovació
Actualment, aquestes federacions són les que formen la FIFA com a organització sense ànim de lucre, i en un futur podrien fins i tot vendre aquestes accions. La idea podria derivar en el fu-tur en l’ampliació de seleccions i que es jugui de manera més regular, en comptes dels quatre anys que passen en aquests moments entre torneig i torneig. Infantino, que estarà en el càrrec de president de la FIFA fins al 2031, podria ser el president de la companyia esmentada a partir de la fi del seu mandat. Llavors tindrà 61 anys.
"La FIFA sempre busca projectes innovadors que puguin millorar el desenvolupament del futbol al voltant del món i sempre és oberta a revisar les propostes que es llancin. Ara comencem un procés de consulta. Com va dir el president de la FIFA el 18 de juliol durant una reunió amb totes les federacions membre, ara la prioritat és desplegar el potencial comercial després de la Copa del Món 2026", va indicar el màxim organisme del futbol.
En l’entorn futbolístic ja han sorgit veus discordants que s’han indignat. Sense anar més lluny, la mateixa UEFA va advertir l’organisme internacional que hi ha "límits que les institucions del futbol no han de travessar mai".
Zero transparència
"La UEFA es pren aquest projecte ben seriosament. El mateix haurien de fer totes les federacions nacionals de futbol. I el mateix haurien de fer totes les parts interessades: lligues, clubs, jugadors, aficionats, governs i tots aquells a qui els preocupi el futur d’aquest esport. L’ànima i el govern del futbol no són actius amb què es pugui comerciar, especialment amb zero transparència sobre qui es beneficia econòmicament. Cap de nosaltres és amo del futbol. No correspon a la FIFA vendre’l", valoren des de la UEFA, a matadegolla des de fa temps amb l’organisme que dirigeix Infantino.
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Vilablareix rebrà aquest dilluns al campió del món Pau Cubarsí
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»
- Una amonestació posa fi a l’expedient al bomber de Lloret crític amb la reserva de places per a dones
- Mor un conductor en un xoc frontal a Viladamat
- Necrològiques del 27 de juliol de 2026