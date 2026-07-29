FC Barcelona
Joan Garcia: «El meu objectiu per a aquest any és la Champions»
El porter blaugrana també ha donat la seva opinió sobre la possible sortida de Ferran i els fitxatges del club
EFE
El porter del Barcelona Joan Garcia ha assegurat aquest dimecres que el seu principal «objectiu» per a aquesta temporada vinent és conquerir la Lliga de Campions, un títol que considera l’equivalent pel que fa a clubs del Mundial que va aconseguir recentment amb la selecció espanyola.
«Fa un any que soc al Barcelona. Hem guanyat la Lliga i la Supercopa i aquest any he aconseguit el Mundial, així que evidentment el meu objectiu per a la temporada que ve és la Champions. El Mundial és el màxim títol pel que fa a seleccions i la Champions és el trofeu que més s’hi assembla pel que fa a clubs. És l’objectiu que em plantejo per a aquest any», ha reconegut el porter blaugrana.
El Barça no s’ha d’obsessionar amb la Champions
Així ho ha manifestat el porter català durant la visita al seu campus d’estiu específic per a porters ubicat a Tordera (Barcelona), que es prolongarà fins aquest 31 de juliol, on ha remarcat que l’ambició per conquerir la màxima competició continental ha d’anar acompanyada de paciència i treball diari.
«L’objectiu ha de ser un punt mitjà. Obsessionar-se tampoc és bo perquè l’efecte negatiu pot ser molt gran en cas de no aconseguir-ho, però sí que confiem molt que podem fer-ho», ha apuntat.
Sobre la planificació esportiva del Barcelona i l’interès del club per futbolistes com el davanter argentí Julián Álvarez, el porter ha optat per la cautela i ha defensat la gestió de la direcció esportiva encapçalada per Deco.
«Són coses que no depenen de nosaltres. Hi ha moltes situacions que no coneixem i seria un error parlar des del desconeixement. Personalment, confio molt en el treball de Deco i la seva direcció esportiva», ha afirmat.
«Veig Ferran Torres al Barça»
Més clar s’ha mostrat al ser preguntat pel futur de Ferran Torres, amb contracte fins al juny del 2027 i el nom del qual ha aparegut vinculat a una possible sortida aquest estiu. «Jo el veig al Barça, és un jugador que ens aporta molt tant dins com fora. Si pogués escollir jo, és clar que es quedaria», ha declarat.
Sobre els nous fitxatges, els davanters Anthony Gordon i Karim Adeyemi, el porter català s’ha mostrat convençut que encaixaran en el projecte blaugrana. «M’agraden. Són jugadors d’un perfil que agrada al míster i això és el més important. Segur que ens aporten molt», ha valorat.
Quant als rivals pels títols, i especialment al Reial Madrid, Garcia ha evitat establir comparacions i ha reivindicat la confiança en el propi equip. «Seria un error fixar-se en els altres. Podem guanyar qualsevol», ha sentenciat.
Finalment, el porter blaugrana ha volgut enviar «molts ànims» al president Joan Laporta, intervingut aquest dimarts per una arrítmia cardíaca, i també ha defensat la candidatura de Pau Cubarsí a la Pilota d’Or.
«Cubarsí va fer un Mundial espectacular, sempre li dic que no té vergonya. El que fa amb aquesta edat és molt gran. Sempre pots esperar que tingui un error per inexperiència, però mai arriba aquest error. Estic molt content per ell, treballa molt, està molt centrat i intento ajudar-lo en aquest camí», ha conclòs.
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