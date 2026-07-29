Bàsquet Femení
L’Spar Girona, a l’espera del mercat per tancar la plantilla
La prioritat és que les incorporacions arribin amb temps per a preparar la fase prèvia de l’Eurolliga Femenina
Marta García i Carolina Guerrero, convocades amb la selecció, es podrien perdre l'inici de la pretemporada
Andreu Coll
Pocs estius més complicats que aquest per a l’Spar Girona i Pere Puig. El canvi de paradigma al bàsquet europeu ha suposat un terrabastall a la manera de fer del conjunt gironí, que si mercat rere mercat ja havia de fer mans i mànigues per construir un projecte competitiu i il·lusionant, aquesta vegada ha hagut de superar dificiultats afegides que han arribat per quedar-se. A la WNBA se li sumen lligues privades, com Project B, que augmenten la competitivitat econòmica al mercat, mentre no apareix cap figura que vulgui fer conviure el calendari de les dues realitats.
Feina gairabé enllestida
Malgrat tot, Pere Puig és a les portes de tancar una altre plantilla de garanties per a la temporada vinent. Ainhoa, Guerrero, Merceron i Quevedo continuaran a Fontajau. Marta García, Queralt Casas, Iyana Martín, Juana Camilión i Madison Conner arriben per aportar talent local ja adaptat a la lliga. Tilbe Şenyürek és l’unica incorporació porcedent de fora de la lliga. Ara el club espera una o dues peçes per tancar una plantilla que, reforçant-se de talent local ha volgut adaptar-se al nou escenari. «No sabem si serà d’11 o 12 jugdaores. Encara no tenim ningú firmat, estem esperant oportunitats de mercat», ha explicat Pere Puig.
Mentre s’espera a l’oprtunitat ideal, a Girona tot gira entorn de la fase prèvia de l’Eurolliga. «Volem que les jugadores que arriben ho facin amb temps per preparar-se per l’Eurolliga», ha remarcat el director esportiu. En aquest sentit, Pere Puig ha deixat clar que es busca una jugadora interior. Tilbe pot ocupar una posició més interior, però també pot jugar més oberta. Això li permet al club ser més flexible a l’hora de buscar per completar el joc interior. «Tenim una plantilla polivalent, ens adaptarem passi el que passi», ha comentat Pere Puig.
La pretemporada començarà el 17 d’agost, tot i que algunes jugadores faran treball individual a Fontajau a partir de dilluns vinent. El més probable és que el dia de l’inici, ni Marta García ni Carolina Guerrero estiguin a disposició de Roberto Íñiguez, ja que han estat convocades amb la selecció per a la preparació pel mundial. «Esperem que vagin convocades i els vagi molt bé. Sabem que hi haurà talls, però no sabrem quan seran», va dir en relació amb la seva reincorporació. Les dues jugadores que pràcticament segur que no hi seràn son Iyana Martín i Tilbe Şenyürek, les dues consolidades amb la seva selecció.
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