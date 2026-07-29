Laporta es recupera a l’hospital d’una arrítmia
El president va ser ingressat divendres i encara no ha rebut l’alta mèdica. No anirà a Birmingham ni acudirà avui a la reunió de la junta.
Joan Domènech
Joan Laporta no acudirà a l’estada de Birmingham com era el seu desig per acompanyar l’equip. Per raons de força major. El president del Barça va patir una indisposició fa uns dies que el va portar a ser hospitalitzat a Barcelona: una arrítmia cardíaca. L’últim acte oficial de Laporta va ser dijous, quan va rebre al despatx del Camp Nou Karim Adeyemi, un dels fitxatges de l’equip masculí, i Caroline Graham Hansen per signar la renovació de la futbolista noruega.
Ahir Laporta ja es trobava amb forces per compartir l’anguniosa experiència viscuda. "¡¡¡¡Tot ha anat bé!!! ¡¡¡M’han revertit l’arrítmia!!! ¡¡¡Torno a tenir el cor bategant de manera rítmica!!!", va escriure el dirigent amb vehemència en el compte d’Instagram.
La seva activitat presidencial, però, queda totalment restringida per uns dies després de l’ensurt patit divendres, quan va haver de ser hospitalitzat. Laporta continuarà ingressat a l’Hospital de Barcelona sota tractament mèdic, sotmès a descans i a dieta alimentària.
Yuste, president accidental
El màxim representant del club tornarà a cedirà el comandament a Rafa Yuste, que el va substituir des de la victòria electoral fins a l’1 de juliol com a president accidental, en la reunió de la junta convocada per a dimecres. Una de les decisions que es prendrà serà la fixació de la data de l’Assemblea de Compromissaris.
La cita amb els socis, que se sol convocar a l’octubre, té més transcendència que altres vegades. La votació més fàcil serà la ratificació dels directius que es van mantenir al club durant el procés electoral i es van reincorporar a la candidatura guanyadora. En canvi, els compromissaris hauran d’aprovar la petició d’ampliar en 400 milions, com a mínim, el finançament de l’Espai Barça subscrit amb Goldman Sachs per un valor de 1.450 milions d’euros. També hauran de ratificar un acord ja tancat amb una empresa dels Emirats Àrabs que construirà un complex residencial de luxe explotant la marca Barça, i l’ampliació del contracte amb Spotify.
En el comunicat Laporta va expressar un sentit agraïment "al personal sanitari de l’Hospital de Barcelona, dirigit pel doctor Jordi Morillas". "A més de la seva saviesa i els seus grans coneixements, el tracte humà és bondadós, ple de paciència i afecte, i dignifica la medicina i el jurament hipocràtic", va ressaltar.
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