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Mancini, designat seleccionador italià després del cas Pirlo

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Roberto Mancini va ser elegit nou seleccionador italià, segons va anunciar ahir el president de la Federació Italiana de Futbol (FIGC), Giovanni Malagò, després de la crisi que va suscitar el rebuig per al càrrec d’Andrea Pirlo per la seva relació amb una empresa russa d’apostes. A més, Claudio Ranieri serà el nou director tècnic en substitució de Paolo Maldini, que va dimitir el càrrec 15 dies després del nomenament.

"El temps pressionava i he considerat que la persona que s’havia de convertir en comissari tècnic de la selecció italiana és Roberto Mancini per una sèrie de consideracions de les quals assumeixo la responsabilitat", va declarar Malagò en roda de premsa després del consell federal de la FIGC.

Mancini tornarà a posar-se al capdavant de l’Azzurra, després d’una primera experiència com a responsable entre el 2018 i el 2023, amb l’objectiu de treure-la de la greu crisi que travessa després de ser exclosa de tres Mundials consecutius.

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La seva elecció es produeix després de la crisi que ha suscitat el veto en l’últim moment a Andrea Pirlo com a seleccionador a causa del seu treball com a representant d’una casa d’apostes russes. Aquesta situació va causar una greu desavinença entre Malagò i el seu director tècnic, Paolo Maldini, i l’assessor d’aquest, Leonardo, nomenats fa tot just dues setmanes i partidaris de Pirlo.

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