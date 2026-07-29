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LA PRETEMPORADA BLAUGRANA

Raphinha s’incorpora als entrenaments del Barça a Birmingham

El davanter brasiler es va lesionar en el segon partit del Mundial i no va tornar a jugar

Raphinha i Hansi Flick s’abracen a l’arribada del davanter brasiler a la concentració del Barça.

Raphinha i Hansi Flick s’abracen a l’arribada del davanter brasiler a la concentració del Barça. / FCB

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El Periódico

Barcelona

Raphinha s’ha incorporat als entrenaments del Barça a l’‘stage’ de Birmingham. El davanter brasiler ha acabat les tres setmanes de vacances des que la seva selecció fos eliminada del Mundial i reprendrà la feina amb l’equip blaugrana.

Abans de posar-se en marxa, el futbolista haurà de passar pel cos mèdic. Raphinha només va poder participar en dos partits amb la selecció, ja que va caure lesionat en el segon, davant Haití, i no va tornar a jugar. No obstant, es va quedar amb els seus companys fins al comiat dels vuitens de final contra Noruega.

Tres lesions al bíceps

Raphinha va patir una altra lesió muscular en terres americanes, la tercera a la mateixa zona: el bíceps femoral de la cama dreta. La primera va ser al camp de l’Oviedo (setembre) amb una posterior recaiguda que el va privar de jugar el clàssic del Bernabéu; la segona va ser a l’abril, que escassament li va permetre disputar dos partits abans del tancament de la temporada; entre totes dues, se’n va produir una altra a l’adductor dret.

Amb Raphinha, de 29 anys, s’hauria d’haverincorporat Joao Cancelo, eliminat amb Portugal igualment en la ronda de vuitens, però passarà primer per l’Aràbia Saudita. Tot i que hi ha una voluntat d’acord, el Barça i l’Al-Hilal encara no han tancat el traspàs definitiu del defensa.

També van tornar lesionats del Mundial Ronald Araujo i Frenkie de Jong, tot i que el neerlandès encara no s’entrena amb el grup. L’egipci Hamza Abdelkarim és l’altre mundialista que està amb el grup.

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A Flick encara li falten Anthony Gordon i Jules Kounde, semifinalistes amb Anglaterra i França respectivament, i els vuit espanyols que es van proclamar campions del món. Estan citats per al 12 d’agost.

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