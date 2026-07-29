FUTBOL
El Reial Madrid i el Manchester City ja negocien l’imminent traspàs de Rodri al Santiago Bernabéu
Els anglesos demanen una quantitat pròxima als 60 milions i l’oferta inicial dels blancs és de 50.
Fermín de la Calle
El Reial Madrid i el Manchester City ja negocien per tancar el traspàs del centrecampista espanyol Rodrigo Hernández al conjunt blanc. Una operació que fa mesos que està planificada des de la direcció esportiva madridista amb l’aprovació del futbolista. Rodri, de 30 anys, encara tenia un any més de contracte amb els ‘citizens’, però després de la sortida de Pep Guardiola a final de temporada el madrileny ha decidit posar fi a la seva exitosa etapa al City.
Un secret a crits
L’interès del Reial Madrid ve de llarg. EL PERIÓDICO ja va informar el 24 de juliol del 2025 d’aquest moviment: «Objectiu núm. 1 del Reial Madrid: Rodri, el futbolista de qui Florentino es va enamorar per casualitat». Xabi Alonso havia demanat la contractació d’un migcampista després de reforçar la defensa i la resposta de Florentino Pérez va ser categòrica: «Serà Rodri o Rodri». Però el preu que posava llavors el City a la sortida del seu futbolista era innegociable i el jugador a més preferia esperar a la disputa del Mundial per prendre la decisió de marxar de Manchester. Així que es van emplaçar per continuar parlant i deixar-ho tot lligat aquest estiu.
El març del 2026 aquest mitjà informava que «Rodri segueix el full de ruta marcat pel Reial Madrid per al seu fitxatge» amb unes declaracions en què apuntava: «Em queda un any de contracte, caldrà seure a parlar i a dialogar». Paraules que van ser ben rebudes a les oficines de Valdebebas, mantenint el contacte amb el jugador. I al finalitzar la temporada, l’1 de juny, el dia del Media Day de la selecció espanyola a Las Rozas, el capità espanyol deixava una altra declaració que mantenia la porta oberta al Reial Madrid: «Ja es veurà al final del Mundial». En aquell moment el Reial Madrid va tancar l’acord amb el futbolista, la part més senzilla perquè Rodri tenia clar que tornar a Espanya era una prioritat i el Reial Madrid era el lloc on ha volgut jugar des del moment en què va sorgir la possibilitat.
60 milions de traspassos
I ara s’ha assegut a concretar el traspàs amb un Manchester City que ja estava avisat pel jugador de les seves intencions. La marxa de Guardiola va ser el punt d’inflexió per prendre la decisió i el club anglès ha entès perfectament la situació, fins al punt d’haver tancat ja la contractació de l’home que el substituirà, l’anglès Elliot Anderson, pel qual pagaran 135 milions al Nottingham Forest. La negociació entre el Reial Madrid i el City serà ràpida perquè les postures són molt a prop. Els anglesos demanen 60 milions (45 fixos i 15 en variables), mentre l’oferta de sortida del Reial Madrid és de 50 milions, per la qual cosa l’acord és imminent.
Així es concretarà una operació que fa mesos planificada i que només es va enterbolir quan el candidat a les eleccions del Reial Madrid, Enrique Riquelme, va contactar amb l’entorn del futbolista i el va utilitzar com a arma electoral en el seu intent de desbancar Florentino Pérez de la presidència. Una cosa que va molestar el dirigent blanc, que ha oblidat aquest capítol per tancar la contractació de la Pilota d’Or del recent Mundial.
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