Zidane assumeix el comandament de la selecció francesa fins al 2030
L’extècnic del Reial Madrid i emblema dels ‘bleus’ tornarà a la banqueta després de cinc anys d’inactivitat per substituir Didier Deschamps al capdavant del combinat nacional.
Begoña González
Zinedine Zidane va ser designat ahir nou seleccionador francès en substitució de Didier Deschamps. L’arribada del tècnic al capdavant dels bleus es va anunciar en una roda de premsa a la seu de la Federació Francesa de Futbol a càrrec del seu president, Philippe Diallo. El seu nom feia dies que ressonava als mitjans francesos. "És una alegria immensa", va assegurar el tècnic davant els mitjans. "Soc molt feliç pel que em passa avui. Per fora em continc, però per dins estic ple d’emocions. Estic preparat per a aquest desafiament; és el que em motiva", va dir.
L’extècnic del Reial Madrid, que va ser presentat el mateix dia de la designació com a seleccionador, va plantejar a la federació un ambiciós pla per als pròxims quatre anys, segons L’Équipe. En aquest període, el tècnic conduiria l’equip a l’Eurocopa del 2028 al Regne Unit i la República d’Irlanda i al Mundial del 2030 que es jugarà a Espanya, Portugal i el Marroc, entre altres compromisos. "És un somni", va remarcar.
"En certa manera, això és una continuïtat i, alhora, un somni. Durant aquests quatre o cinc anys en què no he entrenat he rebut propostes per tornar a dirigir un club, però les he refusades totes per la selecció francesa, perquè era l’única cosa que volia fer després de la meva etapa al Reial Madrid. La conec des que era nen: hi vaig començar en categories inferiors i vaig anar superant totes les etapes fins a arribar a la selecció absoluta, el nivell més alt. L’únic que em motiva és poder treballar per a aquest equip i ajudar a fer que continuï guanyant", va afegir emocionat.
El debut, a la Nations
Zidane debutarà en el càrrec el 25 de setembre en la primera jornada de la Nations League. Aquell dia, la selecció francesa s’enfrontarà a Turquia, i tres dies després (28 de setembre) ho farà davant Bèlgica. Al costat seu, a la banqueta, Zizou no vol sorpreses i ja va anunciar ahir que comptarà amb vells coneguts.
"El meu cos tècnic de confiança ja està format. Serà pràcticament el mateix que vaig tenir al Reial Madrid, potser amb dues incorporacions o tres. Soc una persona força fidel i els qui treballen amb mi també ho han sigut".
Amb el seu nomenament, la federació posa fi a l’exitosa etapa de Didier Deschamps en què l’equip francès va aconseguir la segona estrella al Mundial de Rússia 2018, i va arribar a la final del campionat a Qatar 2022. Així, Zidane tornarà a les banquetes després de cinc anys d’inactivitat des que va abandonar el Reial Madrid, el 2021, després de la segona etapa. És l’únic club que ha dirigit en la seva carrera com a entrenador.
Agraïment a Deschamps
"Didier, enhorabona per tot el que has fet", va afirmar també Zidane. "Vull aprofitar l’avinentesa per felicitar-te. Ara s’obre una nova etapa amb un nou cos tècnic. Posaré tota la meva energia al servei d’aquesta selecció. Tinc moltes ganes de començar", va dir el nou tècnic bleu.
En els pròxims quatre anys, el principal objectiu de Zidane serà veure "jugar" el seu equip. "L’estil el veureu ben aviat. Ho explicaré en la meva pròxima roda de premsa. El que em mou és el joc. Vaig ser un número deu i el que m’apassiona és crear futbol, anar a marcar gols, el joc. He viscut 25 anys a Espanya i ja sabeu què vol dir això. Sobre el terreny de joc era un líder. Ara vull ser un líder des de la banqueta, gràcies a la meva experiència i a la idea que tinc com a entrenador. Ja ho anireu veient de mica en mica", va remarcar.
Fill d’algerians i criat a la conflictiva barriada marsellesa de La Castellane, Zidane va créixer juntament amb quatre germans i després de fer els primers xuts en una plaça de formigó, va fitxar per l’AS Cannes.
A 54 anys, amb tota la seva carrera a l’esquena, Zizou és un emblema del futbol. Va ser campió mundial com a jugador el 1998, guanyador de tres Champions seguides com a entrenador del Reial Madrid i símbol a la França de la generació de 1998 black-blanc-beur (negre-blanc-magribí), que va implicar una revolució cultural, social i política a finals del segle passat.
Amb aquest currículum, Zidane torna a França amb la tasca de reconstruir la seva selecció després de la recent derrota en semifinals contra Espanya al Mundial (0-2).
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