Bàsquet
Ainhoa López i Jordi Sargatal visiten el Campus del Bàsquet Girona al Collell
Demà serà el punt final a sis dies de bàsquet intensiu al Collell amb 12 grups i prop de 35 entrenadors
Andreu Coll
Avui dijous, i sota un sol de justícia, el Campus del Bàsquet Girona al Collell ha viscut la seva penúltima jornada, amb una visita especial. Sis dies de bàsquet a unes instal·lacions que permeten que els més de 12 grups i prop de 35 entrenadors s’exercitin de manera conjunta, pràcticament de costat. Tothom es coneix amb tothom. Com ja és tradició, les dues generacions més grans, que aquest any eren les nascudes l’any 2010, han rebut un entrenament especial. En el cas dels nois, va anar a càrrec de Sergi Oliva, entrenador assistent a l’NBA. Avui ha estat el torn de les noies, que han pogut gaudir dels consells de Jordi Sargatal, entrenador assistent de l’Spar Girona. No ha estat l’única sorpresa, ja que a les acaballes de l’entrenament dels més petits, Ainhoa López ha fet acte de presència, convertint-se en una més.
La sorpresa no ha acabat aquí. Com ja és tradició a l’hora de què qualsevol esportista visiti un campus, tant a l’entrenador coma la jugadora els hi ha tocat passar per una roda de premsa diferent de la que estan acostumats. Ainhoa, més còmode amb les preguntes dels jugadors i les jugadores, s'ha animat a explicar els motius de l’elecció del seu dorsal, el 24. Jordi Sargatal, menys sol·licitat, ha deixat un consell a tots els jugadors i jugadores que li han preguntat pel secret per arribar lluny. «Gaudiu de tot el que feu. Si sou a una pista de bàsquet, feu-ho al 100%. Si sou fent un refresc amb un amic, feu-ho al 100%, cada vegada ens costa més, això», ha remarcat. El campus de Bàsquet Girona acabarà demà divendres.
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