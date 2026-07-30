Deco assumeix el filial i hi haurà un altre amistós al Marroc
El Barça ha remodelat l’organització de l’àrea tècnica de futbol amb una nova divisió. Deco, el director esportiu, i els seus homes de confiança passen a controlar el Barcelona Atlètic amb l’objectiu de fomentar una gestió més coordinada amb el primer equip "des del punt de vista esportiu, econòmic i operatiu". El retoc de l’organigrama implica que la responsabilitat de José Ramón Alexanco al capdavant del planter va des de la categoria juvenil cap a les inferiors i queda deslligat del filial de Juliano Belletti.
El club ha pactat un altre partit amistós per al primer equip. Als dos d’Anglaterra (davant del Birmingham, demà, i el Preston North End, dilluns), el triangular d’Udine amb l’Udinese i el Nottingham Forest (8d’agost) i abans del Gamper (davant de l’Al-Ahly egipci el dia 19), s’hi afegeix el nou assaig del 15 d’agost. Es disputarà a Tànger (Marroc) davant d’"un equip local", informa el club blaugrana.
Aquell mateix dia, l’equip femení està ultimant un amistós contra el Manchester City, el campió de la Premier. L’equip de Pere Romeu espera tancar el quart fitxatge (han arribat Martina Fernández, Renee Van Asten i la portera Tyler McCamey), precisament del City: la davantera brasilera Kerolin Nicoli, de 26 anys.
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