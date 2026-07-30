El Reial Madrid negocia amb el City el traspàs de Rodri
Els anglesos demanen una quantitat pròxima als 65 milions i l’oferta inicial dels blancs és de 50. Es tancarà en les pròximes hores.
Fermín de la Calle
Reial Madrid i Manchester City ja negocien per tancar el traspàs del migcampista espanyol Rodrigo Hernández al conjunt blanc. Una operació que fa mesos que està planificada des de la direcció esportiva madridista amb l’aprovació del futbolista. Rodri, de 30 anys, encara tenia un any més de contracte amb els citizens, però després de la sortida de Pep Guardiola a final de temporada el madrileny ha decidit posar fi a la seva exitosa etapa al City.
L’interès del Reial Madrid ve de llarg. EL PERIÓDICO ja va informar el 24 de juliol del 2025 d’aquest moviment: "Objectiu número 1 del Reial Madrid: Rodri, el futbolista del qual Florentino es va encapritxar per casualitat". Xabi Alonso havia demanat la contractació d’un migcampista després de reforçar la defensa i la resposta de Florentino Pérez va ser categòrica: "Serà Rodri o Rodri". Però el preu que posava llavors el City a la sortida del seu futbolista era innegociable i el jugador a més preferia esperar a la disputa del Mundial per prendre la decisió de marxar de Manchester. Així que es van emplaçar per continuar parlant i deixar-ho tot lligat aquest estiu.
El punt d’inflexió
El març del 2026 aquest mitjà informava que "Rodri segueix el full de ruta marcat pel Reial Madrid per al seu fitxatge" amb unes declaracions en què apuntava: "Em queda un any de contracte, caldrà seure a parlar i a dialogar". Paraules que van ser ben rebudes a les oficines de Valdebebas, que mantenien el contacte amb el jugador. I a l’acabar la temporada, l’1 de juny, el dia del Media Day de la selecció espanyola a Las Rozas, el capità espanyol deixava una altra declaració que mantenia la porta oberta al club que presideix Florentino Pérez: "Ja es veurà al final del Mundial". En aquell moment el Madrid va tancar l’acord amb el futbolista, la part més senzilla perquè Rodri tenia clar que tornar a Espanya era una prioritat i el Reial Madrid era el lloc on ha volgut jugar des del moment en què va sorgir la possibilitat.
I ara s’ha assegut a concretar el traspàs amb un Manchester City que ja estava avisat pel jugador de les seves intencions. La marxa de Guardiola va ser el punt d’inflexió per prendre la decisió i el club anglès ha entès la situació, fins al punt d’haver fitxat ja el seu substitut, l’anglès Elliot Anderson, pel qual pagaran 135 milions al Nottingham Forest. La negociació entre el Madrid i el City serà ràpida perquè les postures estan a prop. Els anglesos demanen 65 milions (50 de fixos i 15 en variables), mentre l’oferta de sortida blanca és de 50 milions.
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