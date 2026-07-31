BÀSQUET
El Barça rebaixa Juan Carlos Navarro a la condició d’«ambaixador i mentor dels joves»
La revolución nunca vista del Barça de básquet
Joan Domènech
De mànager general a «ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves de les categories inferiors». Aquest és el canvi substancial que experimentarà la feina de Juan Carlos Navarro en el bàsquet blaugrana. La reestructuració general que ha emprès la directiva ha irromput en tots els nivells de la jerarquia, sense que se n’hagi salvat el màxim responsable executiu. En el tram final de la temporada anterior ja s’havia produït el relleu de Josep Cubells per Sisco Pujol, confirmat per la composició de la junta a partir de l’1 de juliol.
Navarro era el director general del Barça des del 2021, impulsat pel retorn de Joan Laporta a la presidència després de les eleccions. L’exjugador, que es va retirar el 2018, va començar la seva tasca com a responsable de les categories inferiors entre el 2019 i el 2021, una funció que ara reprendrà, en certa manera, amb les seves noves atribucions com a «mentor». La funció d’ambaixador la compartirà amb Audie Norris, que ocupava aquest càrrec a l’entitat.
D’un any a tres
El Barça explica que la degradació de Navarro prové d’una «adequació contractual» per justificar la seva continuïtat al club. A La Bomba li quedava un any de contracte del que li va signar Josep Maria Bartomeu quan es va retirar, pel qual allargava el vincle de l’aleshores aler durant deu anys. Ara Navarro amplia la seva relació amb el Barça. La fitxa que estava pactada queda diferida en un compromís per tres temporades, fins al 2029.
La brillant carrera de Navarro com a jugador, el més llorejat de la secció barcelonista, no ha tingut continuïtat als despatxos. Des del 2021, el Barça només ha guanyat dues Lligues (20-21 i 22-23) i dues Copes (20-21 i 21-22), a més de tres Lligues Catalanes (2022, 2023 i 2024, data de l’últim trofeu que va entrar al museu).
Les funcions de mànager general de Navarro seran assumides per Xevi Pujol, l’executiu que era al Baskonia i el fitxatge del qual es farà oficial en les pròximes hores. Falta saber quin serà el paper de Mario Bruno Fernández, que era la mà dreta de Navarro en la direcció de la secció.