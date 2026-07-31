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El Barça rep la denúncia de l’Atlètic pel cas Julián Álvarez

El Barça rep la denúncia de l’Atlètic pel cas Julián Álvarez

El Barça rep la denúncia de l’Atlètic pel cas Julián Álvarez

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El Periódico

Barcelona

El Barça va rebre ahir la notificació de la denúncia que l’Atlètic va presentar a la Federació Espanyola de Futbol i la FIFA per, presumptament, haver parlat amb Julián Álvarez, amb contracte fins al 2030 amb el club blanc-i-vermell. En la notificació enviada per part de la RFEF, l’entitat presidida per Rafael Louzán trasllada al Barça que s’ha obert un expedient i li recorda que té uns dies per presentar al·legacions. Els advocats del Barça tenen la intenció de fer-ho per defensar els interessos de l’entitat.

"La nostra responsabilitat és defensar els interessos de l’Atlètic de Madrid i per això presentarem una denúncia davant la FIFA contra el Barcelona per negociar amb un jugador amb contracte en vigor durant el període protegit", va dir Miguel Ángel Gil a mitjans de juny. El conjunt blanc-i-vermell la va fer efectiva setmanes després i en les últimes hores es va traslladar formalment al Barça.

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A la zona noble blaugrana es considera que aquesta denúncia de l’Atlètic no té recorregut. Recorden que va ser el futbolista qui va declarar públicament les seves intencions de canviar d’aires i "complir el seu somni" i que, dies després, el club va presentar l’oferta de 100 milions d’euros que caducarà pròximament. A més, el mateix Atlètic reconeix que la denúncia no es basa en proves dels contactes entre el Barça i Julián, sinó en indicis. Julián és el gran objectiu de la direcció esportiva encapçalada per Deco per reforçar la posició del nou.

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