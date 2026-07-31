El Barça rep la denúncia de l’Atlètic pel cas Julián Álvarez
El Periódico
El Barça va rebre ahir la notificació de la denúncia que l’Atlètic va presentar a la Federació Espanyola de Futbol i la FIFA per, presumptament, haver parlat amb Julián Álvarez, amb contracte fins al 2030 amb el club blanc-i-vermell. En la notificació enviada per part de la RFEF, l’entitat presidida per Rafael Louzán trasllada al Barça que s’ha obert un expedient i li recorda que té uns dies per presentar al·legacions. Els advocats del Barça tenen la intenció de fer-ho per defensar els interessos de l’entitat.
"La nostra responsabilitat és defensar els interessos de l’Atlètic de Madrid i per això presentarem una denúncia davant la FIFA contra el Barcelona per negociar amb un jugador amb contracte en vigor durant el període protegit", va dir Miguel Ángel Gil a mitjans de juny. El conjunt blanc-i-vermell la va fer efectiva setmanes després i en les últimes hores es va traslladar formalment al Barça.
A la zona noble blaugrana es considera que aquesta denúncia de l’Atlètic no té recorregut. Recorden que va ser el futbolista qui va declarar públicament les seves intencions de canviar d’aires i "complir el seu somni" i que, dies després, el club va presentar l’oferta de 100 milions d’euros que caducarà pròximament. A més, el mateix Atlètic reconeix que la denúncia no es basa en proves dels contactes entre el Barça i Julián, sinó en indicis. Julián és el gran objectiu de la direcció esportiva encapçalada per Deco per reforçar la posició del nou.
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