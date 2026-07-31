Boicot de la UEFA contra la FIFA
L’organisme europeu assegura que cap de les seves 55 federacions participaran en tornejos de la FIFA fins que Infantino deixi sense efecte la seva proposta de privatitzar el Mundial. "La Copa del Món no està en venda. Cap part d’ella s’ha de cedir mai a inversors privats", proclama l’entitat presidida per Ceferin.
Raúl Paniagua
Es veia venir un cataclisme de grans dimensions i ahir es va acabar confirmant amb un comunicat demolidor de la UEFA. L’organisme rector del futbol europeu i les seves 55 federacions membre van proclamar el seu rebuig "de manera unànime i inequívoca" a la proposta de la FIFA de transferir participacions en la propietat de la Copa del Món i altres competicions als inversors privats. L’envit sense precedents es va completar amb un anunci contundent: les seleccions europees "no participaran" en les competicions de l’ens presidit per Gianni Infantino. En resum, Europa estarà fora dels Mundials fins que el dirigent deixi sense efecte la seva proposta de privatització.
"La Copa del Món no pot ser tractada com un producte d’inversió. És un dels llegats esportius més importants del futbol. S’ha forjat al llarg de generacions gràcies als jugadors, les seleccions nacionals i els aficionats de tots els continents. Cap part d’ella s’ha de cedir mai a inversors privats. La Copa del Món no està en venda", va remarcar la UEFA en la seva nota.
Crisi total
Infantino va presentar dimarts el seu polèmic projecte, que té com a destinataris un grup d’inversors seleccionats per una companyia pròxima a la família de Donald Trump. Per al màxim organisme continental, resulta "irresponsable" i "indefendible" que una proposta de tal importància s’hagi concebut "en secret" i s’hagi portat al límit de la seva aprovació sense cap consulta significativa amb els que tenen encomanada la gestió d’aquest esport. El cisma arriba amb el Mundial 2030 en l’horitzó, un torneig amb Espanya i Portugal com a principals impulsors junt amb el Marroc.
"Això no és només un profund fracàs de lideratge, sinó una renúncia al deure de la FIFA com a guardiana del futbol mundial. Les federacions nacionals de tot el món s’enfronten ara a un ultimàtum: acceptar l’apropiació irreversible de les competicions més importants del futbol o assumir les conseqüències", va afegir la UEFA en un comunicat que reflecteix la crisi total en el futbol. ¿S’imaginen un Mundial sense Espanya, Alemanya, Anglaterra o França? De fet, en l’últim torneig celebrat als EUA, Mèxic i el Canadà, sis de les vuit primeres seleccions van ser europees. L’Argentina i el Marroc van completar el top 8 en la cita conquistada pel combinat espanyol a Nova Jersey.
"Un acte de coacció"
Segons la UEFA, no es tracta d’una "decisió democràtica" sinó d’una governança basada en la "intimidació", cosa que ha provocat la indignació contra Infantino. "És un acte de coacció indigne d’una institució a la qual se li ha confiat la gestió del futbol mundial. Però la nostra oposició va molt més enllà del procés. En el moment en què els inversors externs adquireixin participacions en les competicions de la FIFA, el futbol canviarà per sempre".
L’organisme que presideix Aleksander Ceferin creu que la rendibilitat comercial es convertirà en una "obligació permanent" amb una "pressió diària" dels inversors, de manera que cada decisió sobre el calendari internacional o els formats de les competicions "ja no estarà motivada pel que millor serveixi a l’esport, sinó pel que millor serveixi als accionistes".
"Hipotecar el futur"
La UEFA va apuntar que el model d’Infantino "no té cabuda" en la seva idea. "El futur del futbol no es pot veure dictat per les expectatives de qui té com a principal deure maximitzar la rendibilitat financera. Els interessos de les federacions nacionals, les lligues, els clubs, els jugadors i els aficionats tampoc poden quedar subordinats a la rendibilitat dels inversors", va remarcar.
Així mateix, va enaltir que el futbol "no pot hipotecar el seu futur" amb l’objecte del benefici econòmic. "L’actitud d’Europa és clara. Mai atorgarem legitimitat a aquest model. Ningú té l’autoritat moral per vendre el que simplement se li ha confiat en nom de la pròxima generació".
La conseqüència si no existeix una marxa enrere és clara: "Cap selecció de la UEFA participarà en cap competició de la FIFA mentre aquestes propostes continuïn vigents". L’organisme exigeix "garanties vinculants" que la FIFA mai més obrirà la seva governança a la propietat privada. "Que ningú en tingui cap dubte: la UEFA i les seves federacions nacionals s’oposaran a aquests plans amb absoluta determinació. Hi ha moments en què les institucions no es jutgen pel que estan disposades a acceptar, sinó per allò en què es neguen a cedir. Aquest és un d’aquells moments. Hi ha coses que, senzillament, són massa importants com per vendre-les. La Copa del Món de la FIFA pertany al futbol. Sempre serà així. I mentre Europa tingui veu, no estarà mai en venda", va acabar.
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