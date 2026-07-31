Espanya posa a prova en l’Europeu la seva revolució artística
L’equip que dirigeix Andrea Fuentes afronta des d’avui fins al 16 d’agost a París el campionat continental en el millor moment de la seva història.
Begoña González
La selecció espanyola de natació artística afronta des d’avui el Campionat d’Europa d’Esports Aquàtics de París amb l’objectiu d’allargar el gran moment que viu actualment aquesta disciplina. La delegació nacional és una de les grans favorites del campionat que es disputarà fins al 16 d’agost al Centre Aquàtic de París, escenari dels Jocs Olímpics del 2024. Les nedadores d’Andrea Fuentes afrontaran allà la primera de les grans proves prèvies a Los Angeles 2028 i en la qual, a més del títol continental, estarà en joc el lideratge d’una disciplina que viu una profunda transformació i que tornarà a reunir davant les dues seleccions cridades a dominar el pròxim cicle olímpic: Espanya i Rússia.
Després de diversos anys d’absència russa en la competició a causa de la guerra d’Ucraïna, l’Europeu serà el primer gran cara a cara entre la selecció d’Andrea Fuentes i l’equip rus, que torna al panorama internacional. Serà un duel entre dues maneres d’entendre la natació artística: la innovació que impulsa Espanya davant la tradició guanyadora d’una escola russa que busca recuperar el seu tron.
El millor moment d’Espanya
No obstant, la selecció espanyola aterra a París amb la confiança que atorga viure el millor moment de la seva història recent. El creixement que va començar en el Mundial de Fukuoka 2023, quan Espanya va recuperar el protagonisme internacional, va acabar de consolidar-se l’estiu passat a Singapur amb una actuació històrica: nou medalles –tres d’or, dues de plata i quatre de bronze–, el botí mundialista més gran mai aconseguit per la delegació espanyola que va tornar a repetir-se aquest juny a Pontevedra a la Copa del Món.
El salt competitiu que ha fet la selecció espanyola ha vingut de la mà de la transformació artística i metodològica implantada per Andrea Fuentes. Des que va arribar a la direcció tècnica, l’exnedadora ha impulsat una revolució que va molt més enllà dels resultats. L’exolímpica va convèncer l’equip per replantejar cada aspecte d’aquest esport en un procés que ella mateixa va definir com un treball d’"investigació i desenvolupament". L’objectiu no era únicament guanyar, sinó ampliar els límits de la natació artística combinant més dificultat tècnica amb una identitat artística molt més marcada.
La millor prova d’aquesta filosofia va arribar al maig, durant la Copa del Món de Pontevedra. Allà Espanya va estrenar Berghain, una rutina acrobàtica inspirada en la música de Rosalía que aspira a convertir-se en un punt d’inflexió per a la disciplina. La coreografia, dissenyada amb el grau més alt de dificultat presentat fins ara, va fer aixecar el públic dels seients i va rebre sis deus dels jutges. Només un error en l’última figura va impedir que el conjunt espanyol s’emportés la victòria davant el Canadà.
L’actuació va ser tota una declaració d’intencions. Espanya no només vol guanyar, sinó que vol canviar la manera de competir. Una idea que també es reflecteix en la resta dels exercicis. L’equip manté algunes de les coreografies que tants èxits li van donar la temporada passada, com el solo lliure d’Iris Tió amb Hymne à l’amour; el duo lliure amb Lilou Lluís, L’essència de la feminitat, o la rutina d’equip lliure, Bogeria. Alhora, ha renovat bona part del repertori amb apostes tan ambicioses com el solo tècnic de Tió sobre Mio Cristo Piange Diamanti, també de Rosalía; el duo tècnic al ritme de La primavera de Vivaldi; l’exercici tècnic per equips amb Hope, del raper NF, i la ja icònica rutina acrobàtica de Berghain.
Les integrants
Andrea Fuentes ha convocat 13 esportistes. La llista la integren Dennis González, Paula Ramírez i Iris Tió (CN Kallípolis); Marina García i Alisa Ozhogina (Sincro Sevilla); Mireia Hernández i Carla Lorenzo (Refrica Group Granollers); Lilou Lluís i Sara Saldaña (Sincro Retiro); Jordi Cáceres (Mallorca Sincro); Cristina Arámbula (Reial Canoe); Txell Ferré (CN Sabadell) i Aurora Lázaro (Círculo Mercantil). La gran referència tornarà a ser un cop més Iris Tió, la nedadora que va liderar la històrica actuació espanyola a Singapur. La catalana competirà en cinc proves –solo tècnic, solo lliure, duo tècnic, duo lliure i duo mixt lliure–, una càrrega competitiva que confirma la seva condició de líder.
Iris Tió compartirà protagonisme amb Lilou Lluís, la seva companya en els dos duos, mentre que Dennis González disputarà el solo tècnic masculí i tornarà a formar, amb Tió, un dels duos mixtos més competitius del circuit internacional. Al seu torn, Jordi Cáceres assumirà el solo lliure masculí i el duo mixt tècnic al costat de Carla Lorenzo.
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