Florentino converteix Valdebebas en un caixer automàtic
El Reial Madrid porta recaptats 196 milions d’euros en vendes de jugadors del planter amb les operacions de Nico Paz (60) i Gonzalo García (40) com les més sucoses per a les arques.
Fermín de la Calle
El Reial Madrid ha convertit aquest estiu Valdebebas en un caixer automàtic. El club blanc ha venut futbolistes del planter per valor de 226 milions d’euros des de començament d’estiu.
El traspàs de Gonzalo García al Fulham anglès fa que els blancs rondin els 200 milions en operacions en què s’involucren jugadors formats a la Ciutat Esportiva de Valdebebas. El davanter madrileny marxa per treballar a les ordres d’Álvaro Arbeloa, un altre producte del planter blanc tant de jugador com d’entrenador, després que el club anglès assumeixi el pagament de 40 milions d’euros pel 70% de la propietat del davanter, a la qual cosa sumaran dos milions més en variables. Una operació que a més es completarà amb la venda del migcampista del Castella César Palacios al mateix equip, pagant 10 milions pel 70% de la propietat del futbolista.
A aquests moviments se sumen altres operacions, indirectes o directes, que deixen molts diners a les arques del club blanc i serveixen per assumir gran part dels 275 milions gastats en fitxatges per Florentino Pérez per reforçar la primera plantilla. Als 135 per Diomande i els 60 per Rodri, reforços que s’anunciaran en les pròximes hores, s’afegeixen 60 de Cucurella i 20 de Dumfries. Ja que Konaté i Bernardo Silva han arribat gratis.
La Premier paga la festa
Pel que fa a lligues, la Premier i Itàlia són els destins més destacades. El traspàs estrella dels blancs ha sigut el de Nico Paz, que marxa al Como per 60 milions amb una opció de recompra de 80. Una operació amb cert tuf a enginyeria financera perquè no sembla una bona decisió pagar 80 milions per recomprar un jugador propi. En realitat són 20, però de cara a l’exercici financer s’ingressen 60 ja aquest curs. Després apareix la venda de Gonzalo García i immediatament darrere la venda del campió del món Víctor Muñoz al Liverpool per part de l’Osasuna per 40 milions, un traspàs que deixarà a Valdebebas 20 milions més.
La compra de Mario Gila per part del Milan suposa 15 milions més per a les arques madridistes, els mateixos que deixa la sortida d’Álvaro Rodríguez, el Toro, des de l’Elx al Bournemouth. Trenta milions d’operació amb 15 milions per als il·licitans i 15 més per al Reial Madrid. El Bournemouth deixarà 12,5 milions més per aconseguir Álex Jiménez. Deu més deixarà el traspàs de César Palacios al Fulham, venent el 70% de la seva propietat. I vuit milions acabaran al Reial Madrid després de la venda de Jacobo Ortega a l’Estrasburg i el mateix en el traspàs de Víctor Valdepeñas a la Fiorentina.
I tanquen la nòmina de traspassos blancs els quatre que paga el Betis per Fran Garcáa i els 3,5 milions que es recapten pel traspàs al Getafe d’un Mario Martín que està molt assentat a l’equip de Bordalás. Un total de 196 milions que serveixen per costejar gran part dels traspassos del primer equip, però que deixen una incògnita en un Reial Madrid Castella desmantellat aquest estiu amb la marxa dels seus futbolistes més destacats.
El Reial Madrid utilitza La Fábrica amb un model de negoci molt diferent del que té el Barcelona amb la Masia. Mentre els primers es dediquen a formar jugadors que després deixen diners a les arques blanques per fitxar els galàctics que omplen les vitrines blanques de Copes d’Europa, els blaugrana prefereixen formar futbolistes que després es fan determinants en el primer equip proposant un tipus de joc que li ha donat molts èxits.
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