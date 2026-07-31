Infantino vol convèncer amb un pla multimilionari
El dirigent explica que els nous socis aportarien diners però no tindrien incidència en les estructures de govern del futbol mundial.
Begoña González
Gianni Infantino, president de la FIFA, pretén obrir per primera vegada la porta a inversors privats en l’explotació comercial de la Copa del Món (masculina, femenina i el Mundial de Clubs) mitjançant la creació d’una nova societat, FIFA Forward Enterprise (FFE), una operació amb la qual aspira a multiplicar el finançament destinat a les 211 federacions que conformen l’organisme futbolístic. Aquestes són les principals xifres del projecte.
20.000 milions de dòlars
Aquest seria el valor estimat de FIFA Forward Enterprise, la nova filial que concentraria tots els ingressos comercials de la FIFA: drets audiovisuals, patrocini, venda d’entrades, llicències i la resta de negocis associats a les seves competicions.
4.200 milions de dòlars
És la quantitat que la FIFA calcula que podria recaptar en una primera fase mitjançant la venda de participacions minoritàries d’aquesta nova empresa a inversors privats. L’organisme insisteix que aquests socis no tindrien capacitat de decisió sobre la governança del futbol ni sobre l’organització dels tornejos.
Un 30% de la nova societat
Segons el pla avançat per diversos mitjans, la FIFA estudia vendre fins a un 30% de FIFA Forward Enterprise a inversors anteriorment seleccionats, però mantindria el control accionarial i esportiu de la companyia.
Més de 10.000 milions per al desenvolupament del futbol.
La FIFA afirma que l’entrada de capital privat permetrà elevar la inversió destinada al desenvolupament del futbol mundial per sobre dels 10.000 milions de dòlars en els pròxims cicles, en comparació amb els 2.700 milions previstos si la proposta no tira endavant.
Fins a 40 milions per federació entre el 2027 i el 2030
Cada una de les 211 associacions que són membre de la FIFA rebria un total de 20 milions de dòlars a través del programa FIFA Forward, en comparació amb els vuit milions inicialment pressupostats per a aquell període. A aquesta quantitat s’afegirien 20 milions de dòlars mitjançant el nou FIFA Fast Forward Programme, destinats a projectes estratègics com per exemple la construcció i manteniment d’estadis, ciutats esportives, centres d’entrenament o instal·lacions per al futbol base.
86 milions de dòlars en els pròxims 12 anys
A la carta remesa a totes les federacions, Infantino assegura que, sumant els dos programes durant els tres pròxims cicles mundialistes, cada associació podria percebre fins a 86 milions de dòlars. El president de la FIFA compara aquesta xifra amb els tres milions que, segons afirma, rebien les federacions en períodes equivalents abans de la seva arribada al càrrec de l’organisme.
53 dies per decidir
Les 211 federacions informades disposen d’un termini de temps, fins al 19 de setembre vinent, per poder pronunciar-se sobre la proposta presentada per Infantino. Segons va publicar el diari anglès The Times, el màxim responsable de la FIFA ha vinculat l’aprovació del projecte a l’increment del finançament i ha advertit que, si el pla finalment acaba sent rebutjat, el repartiment global de les ajudes seria pràcticament un 75% inferior.
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