David López critica la gestió del mercat del Girona: "Estem estancats, hi ha d'haver reforços"
El capità de l'equip fa una crida a desencallar la situació de "bloqueig" perquè arribin noves incorporacions tot i que reconeix que es poden treure conclusions positives del partit
Gerard Ullastre
El capità del Girona, David López, ha admès després de la derrota contra l'Arsenal en el 49è Trofeu Costa Brava que l'equip necessita sang nova per lluitar per tornar a Primera Divisió. "L'equip està estancat. Per ara no hi ha més gent que vingui, és la situació que té el club" ha dit a zona mixta amb l'esperança que el club aconsegueixi millorar l'equip en aquest mercat. En aquest sentit, el central va assenyalar la necessitat d'apuntalar l'eix defensiu: "De moment, en el primer equip, de central només hi som en Francés i jo" va dir amb preocupació.
Preguntat per l'enrocament dels despatxos de Montilivi, López va dir el següent: "Estem bloquejats, espero que el club pugui avançar i fer els canvis que siguin necessaris". Uns canvis que, segons el capità, poden estar bloquejats per la falta de sortides: "No sé si depèn de les sortides, entenc que sí".
Malgrat el resultat, López va assegurar que es pot veure el vas mig ple: "L'Arsenal ens ha posat les coses complicades, però podem extreure'n coses positives", va valorar. D'altra banda, es va mostrar alegre de continuar al club blanc-i-vermell una temporada més: "Estic content de continuar un any més", i va concloure llançant un missatge a l'afició respecte de l'ambició de l'equip: "Hem de tenir la mentalitat de guanyar la lliga".
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