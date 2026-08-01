Espanya comença amb mal peu l’Europeu de natació artística
El duo tècnic format per Iris Tió i Lilou Lluís va patir una dura penalització per un error en el primer element de la rutina. Dennis González va ser quart en la seva tornada després de l’operació d’espatlla.
Begoña González
Espanya va començar ahir amb mal peu el Campionat d’Europa de natació artística a París. Iris Tió i Lilou Lluís, que al matí havien aconseguit la millor puntuació en les preliminars, es van veure relegades a la vuitena posició després d’un desafortunat error en el primer element de la coreografia. Poc després, el bicampió del món Dennis González va acabar quart en el solo tècnic masculí en la seva tornada a la competició després de ser operat de l’espatlla. L’esperança es va esvair aviat en les dues finals de la piscina parisenca que en els Jocs Olímpics del 2024 va ser l’escenari d’un dels grans moments de la revolució espanyola comandada per l’exnedadora olímpica Andrea Fuentes. El desastre podia tenir lloc, però tampoc va restar gens ni mica d’èpica al que està aconseguint aquesta generació de nedadores que han apostat per trencar les regles de l’antiga sincronitzada amb les seves elevadíssimes notes en impressió artística.
Avui, la competició seguirà amb les finals de duo mixt lliure i duo femení lliure, en què novament estaran cridades a pujar al podi les duples espanyoles formades per Iris Tió i Dennis González en el cas del mixt i novament Iris Tió i Lilou Lluís en el femení.
En el seu debut, no obstant, el duo tècnic format per Tió i Lluís va quedar fora de la lluita per les medalles malgrat firmar la millor puntuació en impressió artística de totes les parelles participants. Un desafortunat error en el primer dels set elements obligatoris del seu exercici les va penalitzar des de l’inici i les va deixar sense marge per remuntar.
Les espanyoles van acabar finalment en la vuitena posició en la primera final del campionat, mentre que les germanes Anna-Maria i Eirini-Marina Alexandri, ara sota bandera grega després de competir anteriorment amb Àustria, van conquerir l’or en la seva tornada a la competició després d’un any d’absència motivat pel canvi de nacionalitat. La plata va ser per a les atletes neutrals russes Maiia Doroshko i Elizaveta Minaeva, que reapareixien en una gran competició internacional després de tres anys d’absència, mentre que les britàniques Kate Shortman i Isabelle Thorpe van completar el podi amb el bronze.
En aquesta ocasió, les espanyoles defensaven per primera vegada en un gran campionat la seva rutina de Les quatre estacions, de Vivaldi, estrenada aquesta temporada a la Copa del Món de Pontevedra. No obstant, es van tornar a trobar amb el mateix obstacle que ja havia condicionat el seu debut: un base mark en el primer element de la coreografia. La situació va resultar encara més cruel perquè tot just unes hores abans, en les preliminars, aquest mateix element havia sigut revisat i validat pels jutges, cosa que va alimentar les esperances que el problema estigués resolt definitivament.
Factor condicionant
L’error va arribar en l’híbrid, un dels elements de més dificultat tècnica de tot l’exercici. Es tracta d’una figura d’apnea que exigeix una enorme potència i sincronització i que l’equip espanyol va decidir situar al començament de la rutina per marcar el to d’una coreografia de màxima exigència.
Però el guió es va tornar a repetir. El base mark en el primer híbrid va condicionar tota l’actuació. A partir d’allà, Tió i Lluís van completar una rutina intensa, veloç i plena d’energia, mostrant el nivell artístic i tècnic que les havia situat entre les principals aspirants al podi, tot i que amb el llast d’aquesta penalització inicial.
Poc després va arribar el torn de Dennis González. El bicampió del món va ser el primer a llançar-se a la piscina per defensar el seu solo tècnic, una rutina amb què va acabar en quarta posició després de superar una duríssima etapa marcada per l’operació a l’espatlla dreta a què es va sotmetre a finals de l’any passat. El català va tornar a la competició després de vuit mesos de recuperació, un període en què fins i tot va arribar a plantejar-se deixar la natació artística.
La victòria va ser per al britànic Ranjuo Tomblin, que va confirmar els pronòstics a l’imposar-se amb 249.3951 punts. L’italià Filippo Pelati es va penjar la plata amb 241.7008, mentre que l’atleta neutral Zakhar Trofimov, debutant en categoria absoluta, va completar el podi amb 235.7858 punts.
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