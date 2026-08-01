ACTUALITAT BLAUGRANA
Hansi Flick parla per primera vegada del mercat de fitxatges i deixa clar que vol la continuïtat de Ferran Torres
El tècnic alemany es va pronunciar sobre alguns dels noms de l’estiu en el panorama blaugrana després de l’amistós davant el Birmingham
L’egipci Hamza exerceix de 9 amb dos gols en l’empat del Barça a Birmingham (2-2)
Albert Guasch
Una boira de misteri plana sobre el futur de Ferran Torres. L’heroi de la final del Mundial es troba en una situació anòmala en la seva carrera. Sempre subjecte a crítiques, ara descansa a Eivissa convertit en un dels futbolistes més revaloritzats de la plantilla blaugrana. Entre ell i Pau Cubarsí anirà la cosa Que se sàpiga, té com a mínim una oferta important del PSG que el reuniria amb Luis Enrique. Però ara mateix resulta ser l’únic davanter centre amb què compta Hansi Flick després de la marxa de Robert Lewandowski i la complexitat que ha adquirit la contractació de Julián Álvarez. Així que l’entrenador alemany creua els dits perquè no marxi.
Després de l’amistós davant el Birmingham City (2-2) Flick va fer alguna cosa més que mostrar els dits creuats. Va fer una declaració de suport a la continuïtat del punta valencià, que acaba contracte l’estiu del 2027 i que hauria de renovar. Una renovació que la directiva del FC Barcelona no sembla haver abordat amb prou determinació.
«Esperem i volem que Ferran Torres continuï amb nosaltres aquesta temporada», va declarar Flick, que va explicar que va estar en contacte amb el jugador durant el Mundial, però que ara prefereix no molestar-lo en els seus dies de descans. «Està de vacances, i jo respecto això. Té dret a disfrutar. I per descomptat, és un jugador del nostre equip, i va demostrar en molts partits de la temporada passada l’important que és per a nosaltres. Això és exactament el que esperem d’ell i volem que continuï», va afirmar de manera taxativa.
Ferran Torres, als 26 anys, ha de pensar bé el seu pròxim pas. Està en disposició, per edat i per l’impuls del Mundial, de firmar el millor contracte de la seva carrera. Ara mateix la competició pel lloc de ‘9’ és més ferotge al PSG que al Barça. Però és de suposar que Deco acabarà incorporant un davanter que competeixi per aquesta posició, tret que Lamine Yamal faci definitivament el desplaçament que en el seu dia va fer Leo Messi, el del fals ‘9’.
No va voler Flick avivar el foc amb l’Atlètic de Madrid i va evitar parlar de Julián Álvarez al ser preguntat per l’interès blaugrana. «Em centro en l’equip que tinc ara i en els jugadors d’ara, no somio, soc aquí i el que veig és que tenim molta qualitat, també amb els joves. Sabeu que tenim un gran objectiu, com la passada temporada, però tot dependrà de com treballem cada dia, i vull que cada dia anem a millor i, és la mentalitat que necessitem, i el més important és l’equip, jugar junts i units és molt important per a mi».
El potencial d’Adeyemi
Un que podria també desenvolupar-se a l’àrea o a prop és l’alemany Karim Adeyemi, el nou fitxatge blaugrana. Flick el va situar a la banda dreta i no va acabar de brillar. Se’l va veure mancat de forma i de sintonia amb l’equip. «Ja sobresortirà», va apuntar el tècnic «Té un potencial molt més gran del que ha mostrat. En les sessions d’entrenament veig Karim en un nivell molt millor. Encara en la primera setmana d’entrenaments i és normal que no li hagi sortit tot bé. La seva velocitat i la seva capacitat per finalitzar atacs estan entre les seves fortaleses més destacades, i és bo veure-ho. Crec que pot aportar molt a l’equip».
Respecte a les possibilitats de l’egipci Hamza Abdelkarim, autor dels dos gols del Barça al St. Andrew’s Stadium, va ser també amable. «És molt humil, té bon caràcter, mentalitat de donar el millor i té potencial. Com a davanter has de ser allà quan hi ha una ocasió, i ell hi va ser. Li fa molta confiança per a les pròximes setmanes», va dir sobre el noi de 18 anys.
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