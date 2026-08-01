L’egipci Hamza exerceix de 9 al Barça amb un doblet
Ter Stegen va marxar abans del Birmingham-Barça (2-2, 3-2 per penals) per tancar la seva cessió a l’Ajax i el club va anunciar el fitxatge del belga Jesse Bisiwu.
Joan Domènech
Sota la mirada de Jude Bellingham, llegenda del Birmingham, es va estrenar el Barça que tantes amargors li ha procurat des que va fitxar pel Reial Madrid. Relaxat des de la llotja, res a veure amb la tensió del terreny de joc quan s’ha d’enfrontar als blaugrana, va observar l’estrena del bicampió de Lliga però sense poder aventurar quina sort l’esperarà. Ni l’avenir que espera a l’egipci Hamza Abdelkarim, que va exercir de nou –la gran recerca del mercat blaugrana– i va marcar dos gols.
No era, ni de bon tros, el Barça que es trobarà un mínim de dues vegades (en la Lliga) i un màxim de set si l’atzar els aparella en la Copa del Rei, la Champions i la Supercopa d’Espanya. El que va veure Bellingham i el que van veure els aficionats blaugrana era un intranscendent assaig de pretemporada, fins i tot més quan a Hansi Flick li faltaven 10 internacionals mundialistes i va reservar futbolistes tocats o fora de forma (Frenkie de Jong, Raphinha, Ronald Araujo, Balde...).
El tècnic alemany va plantar una alineació el més semblant possible a la titular (Andreas Christensen, Gerard Martín, Marc Casadó, Marc Bernal, més el fitxatge Karim Adeyemi), que començava amb el porter suplent. Wojciech Szczesny va jugar sense competència després que marxés Marc-André ter Stegen. El capità va volar ahir des de Birmingham cap a Amsterdam per tancar la seva cessió amb l’Ajax quan superi la revisió mèdica i hagin desaparegut les últimes diferències fiscals en el pagament de la seva fitxa, que continuarà sufragant el Barça en un 90%.
Va marxar Ter Stegen i arribarà al St. George’s Park Jesse Bisiwu, extrem esquerrà belga de 18 anys, fitxatge anunciat ahir. El Barça ha pagat al Bruges 8,5 milions pel prometedor futbolista d’ascendència ghanesa però internacional per Bèlgica. Un perfil de futbolista jove per modelar, com l’egipci Hamza Abdelkarim, també davanter de 18 anys, que va tenir l’honor de marcar el primer gol del Barça. De penal, forçat per ell.
Canvi total
Hamza va esmenar, abans del descans, la perfecta rematada de cap que va fer el suec August Priske, que va avançar el Birmingham en una jugada que va néixer amb una pèrdua d’Adeyemi. El futbolista alemany va ser un dels quatre substituïts en el descans. El més jove de tots, Ebrima Tunkara, de 16 anys, va ser-ne un altre.
Amb el segon gol de Hamza, al caçar un rebuig del porter Beadle (m. 60), Flick va introduir set canvis més, fins a completar el grup. Roony Bardghji va quedar com a únic representant del primer equip i Héctor Fort feia de capità. El simbòlic Barça B que va acabar l’assaig va plantar cara davant un rival de la Championship, tot i que encaixés l’empat amb un gol de Jhon Solís, exjugador del Girona. Una tanda de penals (3-2) va desfer l’empat finalment en favor de l’equip anglès.
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