La guerra del futbol
El pla d’Infantino fracassa i la FIFA suspèn la privatització del Mundial: «La proposta no seguirà endavant»
El president de l’organisme es veu obligat a fer marxa enrere davant el boicot de la UEFA i desisteix de la seva intenció de crear una filial per comercialitzar la Copa del Món.
La UEFA esclata i anuncia un boicot contra la FIFA: «La Copa del Món no està en venda»
Raúl Paniagua
Ni quatre dies ha durat la polèmica proposta de Gianni Infantino, l’ambiciós president de la FIFA que pretenia obrir la Copa del Món a la participació d’inversors privats. Va anunciar el seu pla dimarts i la matinada de divendres a dissabte va fer marxa enrere. No li ha quedat més remei. Les dures crítiques rebudes des de totes les parts del planeta, començant pel boicot de la UEFA, l’han obligat a frenar. «La proposta no seguirà endavant», afirma el dirigent en una nota que apaivagarà els ànims en una setmana volcànica en el futbol mundial.
El pla d’Infantino ha fracassat. Era impossible mantenir una iniciativa d’aquesta magnitud davant l’oposició de les federacions més poderoses, liderades per l’organisme europeu presidit per Aleksander Ceferin. La UEFA va anunciar aquest dijous que les seleccions europees no participarien en el Mundial mentre existís aquesta iniciativa del president italià, que pretenia crear una entitat comercial de 20.000 milions de dòlars per gestionar la Copa del Món al costat d’inversors privats pròxims a la família de Donald Trump i el banc JP Morgan.
La pressió europea
«La Copa del Món no pot ser tractada com un producte d’inversió. És un dels llegats esportius més grans del futbol. S’ha forjat al llarg de generacions gràcies als jugadors, les seleccions nacionals i els aficionats de tots els continents. Cap part s’ha de cedir mai a inversors privats. La Copa del Món no està en venda», va avisar la UEFA en un comunicat que va tenir una enorme repercussió.
La pressió en contra del pla d’Infantino, que pretenia cedir el 30% dels mundials masculins i femenins a empreses privades, va anar creixent hora rere hora a la recerca de l’objectiu aconseguit aquest dissabte. Fins i tot la Conmebol, l’organisme més gran del futbol sud-americà, sempre fidel al president de la FIFA, va reclamar més detalls i explicacions d’una proposta fosca que tenia els dies comptats. «Primer hi ha el futbol», va proclamar en la seva nota.
Múltiples divisions
El fiasco es va confirmar la matinada de divendres a dissabte a Espanya. «El projecte FIFA Forward Enterprise tenia per objectiu establir les bases per enfortir encara més les nostres Associacions Membre de la FIFA i el nostre esport a nivell mundial, especialment en aquells països on el suport és més necessari. I, com vam dir des del principi, això només s’aconseguiria si la majoria de les Associacions Membre de la FIFA li donaven suport i sempre subjecte a un procés de consulta amb elles, el Consell de la FIFA, les Confederacions i altres parts interessades», comença dient el comunicat de l’organisme mundial.
«Després d’escoltar atentament totes les opinions, ha quedat clar que el projecte ha creat divisions de tal naturalesa que, independentment del nivell de suport, ja no redunden en benefici de l’objectiu plantejat inicialment», assegura la nota de l’entitat rectora del futbol. «El nostre propòsit sempre ha sigut, i sempre serà, unir-nos i millorar. En conseqüència, aquesta proposta no seguirà endavant», conclou.
El diari britànic ‘The Times’ va ser el primer a donar detalls de les intencions de la FIFA, que va anunciar la seva intenció de vendre el 20% de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nova filial que buscava crear per gestionar les operacions comercials i els esdeveniments de l’organització, com el Mundial de futbol, el seu principal producte.
Mort anunciada
Les crítiques voraces rebudes han acabat parant els peus a Infantino, que havia donat a les 211 federacions que conformen l’organisme mundial un termini de poc més de 50 dies perquè comuniquessin si acceptaven els 53 milions de dòlars que pretenia atorgar a cada una si donaven suport a la proposta. El contundent rebuig de les 55 federacions europees ja va deixar tocat de mort el pla.
El comunicat de la FIFA acaba amb una frase redactada directament per Infantino, el gran perdedor de la batalla: «De cara al futur, la meva intenció és reunir totes les parts interessades en els pròxims dies i setmanes, amb un esperit d’interès comú pel nostre esport i amb l’objectiu de continuar impulsant el futbol a tot arreu, especialment en aquells països que més necessiten el nostre suport». El pla que li hauria proporcionat desenes de milions d’euros ha certificat la seva mort anunciada.
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