Un Tour amb Paula Blasi castigada
L’equip UAE coarta la ciclista d’Esplugues, una de les favorites per guanyar la prova, que comença avui a Lausana, i no li permet lluitar ni per les etapes ni per la general davant l’opció que marxi al Movistar.
Sergi López-Egea
El Tour comença avui a Lausana, en la faceta femenina, amb una Paula Blasi que entra en la prova com una de les favorites, tot i que amb les ales tallades pel seu equip. L’UAE no té gens previst que la ciclista catalana, la gran revelació d’aquesta temporada, lluiti per la classificació general, un repte pel qual està preparada, en bon estat físic, però amb un paper secundari al seu equip, que estarà liderat per la polonesa Dominika Włodarczyk i la italiana Elisa Longo Borghini.
Wlodarczyk va acabar el Tour dels Pirineus en segon lloc per darrere de Blasi i l’any passat va ser quarta en el Tour. Longo Borghini, per la seva banda, no va complir les expectatives que tenia al Giro i a la Volta a Suïssa, tot i que l’equip sempre va mantenir que era la líder per a la ronda francesa.
Blasi arriba al Tour després d’haver guanyat tot el que ha disputat des que al maig va aconseguir el triomf a la Vuelta; entre altres carreres, també es va imposar a la Volta. Ha estat concentrada principalment a Andorra i s’ha recuperat de la dura caiguda soferta en el Campionat d’Espanya de contrarellotge.
Córrer sense lluitar al màxim
No obstant, aquestes dades no han sigut suficients per guanyar-se la confiança en l’equip. Ella estava com a reserva al principi de temporada i amb aquest estatus secundari arriba al Tour. Li han exigit que no disputi al màxim de les seves possibilitats la contrarellotge de dimarts vinent –21 quilòmetres a Dijon– i no han compartit la idea de Blasi de desplaçar-se al juliol al Ventoux per conèixer la duresa de les seves rampes. Serà l’etapa reina i es disputa divendres vinent, la primera vegada que el pujaran dones en competició. Ella hi ascendirà a cegues, i no per decisió personal.
Així les coses, i si no s’allibera la soldat Blasi dels lligams amb què acudeix a aquest Tour de França, la situació no és la més apropiada perquè la catalana lluiti per la victòria davant les dues grans favorites, la neerlandesa Demi Vollering, que pràcticament ha guanyat tot el que ha corregut aquest any, i la francesa Pauline Ferrand-Prévot, vencedora de l’última Grande Boucle, però que porta una temporada incerta i irregular.
En la decisió de l’UAE per no donar a Blasi la batuta de l’equip hi hauria de fons la decisió de la corredora d’abandonar l’equip a finals d’any, en una carrera on el Movistar se situa en posició preferent. El conjunt d’Eusebio Unzué presenta al Tour l’altra Paula, la navarresa Ostiz, de 19 anys, campiona del món i d’Europa en categoria júnior.
No és la primera vegada que passen situacions similars en aquest esport, tot i que no s’havien donat aquests casos al vessant femení. Es recorda, per exemple, com el desaparegut Mapei no va alinear Fernando Escartín a la Vuelta 1995 després d’haver-se compromès amb el Kelme. El 2005, el Phonak va deixar fora de la ronda espanyola Óscar Pereiro perquè l’any següent corria amb el Caisse d’Epargne (antiga denominació del Movistar). L’irlandès Sam Bennett va ser exclòs del Tour 2021 pel Quick Steep ja que havia firmat pel Bora. I així diversos exemples més.
En altres esports, com per exemple el futbol, s’aprofita a l’estrella fins al final de la seva vinculació amb l’equip i mai quedaria a la banqueta d’una final per molt que s’hagués compromès amb un altre club.
Ara, Blasi s’haurà de sobreposar en un Tour que se li ha posat costa amunt abans de sortir i que inclou tres etapes nervioses d’inici. Aquest dissabte s’arriba a la cota de Sant François de Lausana, demà hi haurà un esprint a Ginebra i dilluns una fuga a la vista a Poligny, ja a França. Després de la contrarellotge, vuit ports dimecres i sis més dijous pels voltants del massís Central.
Dominika i Elisa, les apostes
Després de l’etapa reina del Ventoux, s’espera un dissabte de fugues cap a Niça i l’etapa final amb els ports que acostumen a tancar en l’apartat masculí la clàssica de la París-Niça.
Un terreny magnífic per a una bona corredora però que, inicialment, veurà Blasi en el seu paper de gregària, malgrat haver sigut a Lausana la més requerida de l’UAE. "L’equip aposta per Dominika i Elisa. Així que sí, aquest serà el pla de l’equip. I sí, m’entregaré al màxim per a això. Serà dur, perquè també m’han dit que no podré disputar la contrarellotge ni buscar victòries d’etapa, però crec que has de demostrar com treballes per a les altres perquè després elles treballin per a tu", va declarar Blasi abans d’estrenar-se en el Tour. Així doncs, serà una Grande Boucle molt complicada per a la ciclista catalana.
Subscriu-te per seguir llegint
- Santiago, propietari d'una vivenda amb 22 anys: 'M'ha costat menys de 50.000 euros i en cinc anys la tindré pagada
- Una guingueta de la Costa Brava es cola a la llista dels 25 millors 'xiringuitos' d'Espanya
- El Govern amplia la jubilació anticipada a onze noves malalties
- Deu platges i cales de la Costa Brava que mereixen una visita
- La Seguretat Social ho confirma: aquests són els jubilats que cobraran fins a un 25% més de pensió a partir del 28 d'agost del 2026
- En estat crític a la Vall Hebron una dona després de caure d'un cavall als Aiguamolls de l'Empordà
- El diagnòstic de Santiago Niño Becerra, economista: “La renda a Catalunya està concentrada”
- Indignació per la pena de presó del conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels