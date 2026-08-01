La UdG es proclama campiona d'Europa de futbol femení universitari
L'equip gironí s'ha imposat per 4 gols a 2 a la Universitat de Zagreb a la final dels Jocs Europeus Universitaris disputats a Itàlia
La Universitat de Girona ha aconseguit una fita històrica en proclamar-se campiona d'Europa de futbol femení als Jocs Europeus Universitaris (EUSA Games) que es disputen a Salerno (Itàlia). L'equip gironí s'ha imposat a la final a la Universitat de Zagreb per 4 gols a 2, culminant un torneig excel·lent i portant la UdG ha assolit el títol de l'esport universitari europeu. Les golejadores de l'equip gironí han sigut Thais Román (2), Júlia Uriel i Aina Zurita.
L’equip, dirigit per Arnau Ruiz i Mario Mendoza, està format per Laia Jiménez, Aina Zurita, Júlia Uriel, Lucia Duque, Queralt Estrada, Miren Duque, Thais Román, Martina Serra, Irene Cabello, Abril Sabrià, Clàudia Bustins, Alba Planas i Laura Moreno.
Un camí impecable cap al títol
La UdG va iniciar la competició amb una contundent victòria davant la Universitat d'Eindhoven per 7 a 1, amb gols d'Aina Zurita (1), Júlia Uriel (2), Thais Román (2) i Irene Cabello (2). En el segon partit de la fase de grups, l'equip va superar la Universitat de Salerno per 2 a 1, gràcies als gols de Thais Román i Irene Cabello, assegurant així l'accés a les eliminatòries.
Als quarts de final, la Universitat de Girona va derrotar la Universitat d'Olsztyn (Polònia) per 4 a 1, amb dos gols de Thais Román, un de Júlia Uriel i un de Laia Jiménez. Aquest divendres a la semifinal la UdG es va enfrontar amb la Universitat de Bordeus. Després d'un partit molt disputat que va acabar amb empat a zero, l'equip gironí va aconseguir la classificació per a la final en vèncer a la tanda de penals per 4 a 3.
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