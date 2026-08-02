Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda GironaCeutaAjuntament de Gironaincendi cotxes Gironaciclistes GironaElBulliStuani
instagramlinkedin

LA PRETEMPORADA BLAUGRANA

El Barça cancel·la l’últim amistós de Birmingham

El Preston North End al·lega que pateix moltes baixes i que s’anava a presentar amb la immensa majoria de jugadors del sub-21

Alejandro Balde i Marc Casadó, en un entrenament a Saint George’s Park, Birmingham.

Alejandro Balde i Marc Casadó, en un entrenament a Saint George’s Park, Birmingham. / Dani Barbeito / SPO

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Joan Domènech

Barcelona

El Barça tornarà a Barcelona aquest dilluns sense disputar el segon amistós que tenia programat a Birmingham. El duel davant el Preston North End s’ha cancel·lat a instàncies del club anglès. El rival blaugrana ha argumentat que té moltes baixes i que només podia reparar-les presentant-se amb una majoria de jugadors del seu equip sub-21. La prioritat del Preston és garantir el seu millor equip possible per a l’inici de la competició oficial dissabte vinent amb l’eliminatòria de la Cup contra el Huddersfield.

Davant la menor exigència que oferiria l’assaig, el Barça ha preferit renunciar-hi. El partit s’havia de jugar a les 15 hores a les instal·lacions de St. George’s Park, on s’allotja el Barça, i a porta tancada, com el primer davant l’Europa a Sant Joan Despí. L’alternativa serà una sessió d’entrenament convencional que avançarà el viatge de tornada a Barcelona.

Notícies relacionades

El següent amistós del Barça serà un triangular que jugarà dissabte 8 d’agost davant l’Udinese i el Nottingham Forest, amb dos partits de 45 minuts a la ciutat italiana. El Joan Gamper del dia 19 contra l’Al-Ahly egipci culminarà el programa de la pretemporada abans de l’estrena de lliga el dia 23 a Elx.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents