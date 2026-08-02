Bisiwu s’uneix a l’equip a l’‘stage’ amb el desig de seduir Flick
A. G.
Jesse Bisiwu, tercer fitxatge del Barça de l’estiu, va viatjar divendres a Birmingham després de firmar el seu contracte i va fer ahir el seu primer entrenament a les ordres de Hansi Flick a l’stage blaugrana. Un fitxatge ràpid, amb uns 8,5 milions de cost, d’un extrem amb una etiqueta de prometedor que en funció del que mostri jugarà al filial o al primer equip.
"Faré tot el que Flick vulgui que faci. Quan em necessiti, treballaré dur i seré allà", va afirmar l’extrem belga de 18 anys, procedent del Bruges, que tindrà fitxa del filial però se li ha promès dinàmica de primer equip. És un extrem destre que sol atacar per l’esquerra. Posició poblada: Raphinha, Anthony Gordon i fins i tot Fermín seran la seva competència. No serà fàcil.
Neymar, el referent
Però no era dia d’aigualir-li la festa. Era dia de conèixer tots els seus companys, entrenar-se amb ells i presentar-se. Va explicar que el seu referent sempre va ser Neymar. "Ha sigut el meu jugador preferit des de petit. M’encanta. Aquesta és la raó per la qual vaig començar a jugar", va dir l’adolescent. Es va definir com algú "que és feliç amb una pilota als peus" i que li agrada encarar el marcador.
Bisiwu no va arribar a debutar amb el primer equip del Bruges. Sí que ha format part de la selecció belga sub-19. En el futur podrà triar Bèlgica o Ghana.
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