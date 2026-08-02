El GEiEG reforça la cooperació transfronterera amb l’USAP
L’entitat grupista i el club de Perpinyà reforcen la seva unió a través del programa europeu Interreg Poctefa per acostar els joves de la Catalunya Nord i del Sud mitjançant l’esport, la cultura i la llengua
El GEiEG i l’USAP continuen estrenyent vincles a banda i banda de la frontera a través del rugbi. L’entitat grupista i el club de Perpinyà mantenen una col·laboració estable emmarcada en un projecte de cooperació transfronterera cofinançat per la Unió Europea, amb l’objectiu d’unir el territori i acostar els joves de la Catalunya Nord i del Sud a partir de l’esport, la cultura i la llengua.
El projecte europeu va arrencar l’any 2025 -després d’una prova pilot el 2024- i s’està desplegant amb el 2027 a l’horitzó. Forma part del programa Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (Poctefa 2021-2027), dins l’Àrea Funcional de l’Espai Català Transfronterer (EsCaT), i està cofinançat en un 65% per la Unió Europea.
El GEiEG i l’USAP duen a terme una desena d’activitats com, per exemple, tornejos, trobades i sortides conjuntes per assistir als partits amb els joves i les seves famílies, que es duen a terme tant a Girona com als Pirineus Orientals, a Perpinyà i els seus voltants, a més d’una estada esportiva anual. La primera d’aquestes estades es va celebrar l’abril del 2025 a Prats de Molló, oberta a joves de la Catalunya Nord i del Sud.
La cooperació té també una mirada inclusiva i de gènere: al costat de les jornades de rugbi inclusiu -una iniciativa que, segons valoren, ha funcionat molt bé i que es repetirà-, els grupistes i francesos treballen especialment per fomentar el rugbi femení. A Girona, el projecte impulsa formacions per a educadors i entrenadors -dues ja han tingut lloc durant el 2026-, de manera que els joves puguin continuar millorant tècnicament a través dels seus propis entrenadors, més enllà de les activitats conjuntes.
En aquest marc, aquest passat mes de juliol s’ha celebrat la segona edició del Campus de Rugbi GEiEG–USAP a les instal·lacions del GEiEG de Palau-sacosta. Una trentena de joves de la Catalunya Nord i del Sud han entrenat cada matí amb tècnics de l’USAP i han compartit una setmana d’esport, convivència i cultura, que ha combinat el rugbi amb activitats a la ciutat de Girona i amb l’ús de les instal·lacions del club. Més enllà de l’aspecte esportiu, l’estada ha servit per reforçar la llengua catalana entre els participants.
Sense línies divisòries
«No volem que hi hagi cap línia que ens divideixi i, per tant, hem de treballar plegats», destaca Francesc Cayuela, president del GEiEG. En aquest sentit, «el rugbi és una eina de transformació i de formació per als joves, i aquest projecte ens permet fer-ho de manera compartida a banda i banda de la frontera. No és una acció puntual, sinó una col·laboració estable que mantindrem, com a mínim, fins al 2027».
Per la seva part, Sílvia Sempéré, responsable d’Afers Transfronterers de l’USAP, subratlla que «el projecte va néixer de la voluntat de l’USAP de teixir vincles amb la Catalunya Sud, i el GEiEG va ser el soci natural per fer-ho realitat». «Els joves del nord i del sud entrenen junts i comparteixen molt més que el rugbi; el darrer dia, molts nois i noies de la Catalunya Nord ja saludaven espontàniament en català», afegeix.
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