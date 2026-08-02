Hamza relaxa el Barça
Hansi Flick destaca l’olfacte de gol del davanter egipci de 18 anys després del doblet de Birmingham: "Com a davanter has de ser allà si hi ha una ocasió, i ell hi va ser", va assegurar el tècnic, que encara espera el ‘nou’ que va demanar a Deco i confia que Ferran Torres no marxi.
Joan Domènech
Potser va ser un senyal. Potser tènue encara. Però, si més no, els dos gols marcats per Hamza Abdelkarim al Birmingham ajudaran a relaxar la tensió del Barça pel fitxatge del davanter centre. Ja en té un que ha demostrat la seva eficàcia mentre Deco està gestionant la petició més apressant que li va presentar Hansi Flick al final de la campanya passada.
El Barça ha fitxat dos davanters (Anthony Gordon i Karim Adeyemi) per substituir els dos que han marxat (Marcus Rashford i Robert Lewandowski) però les característiques dels nous serveixen per a un mateix perfil de futbolista, i no és el del davanter centre polonès. El Barça segueix a l’espera de veure com evoluciona el mercat. Mentrestant, Flick es tranquil·litza al veure que un altre juvenil li dona el rendiment desitjat.
"Com a davanter has de ser allà, si hi ha una ocasió, i ell hi va ser", va destacar Flick del davanter egipci de 18 anys. Va provocar un penal al mostrar-se més ràpid que el central del Birmingham, va assumir galons per executar-los, i va agafar després un rebuig del porter per elevar el momentani 1-2. Amb totes les excepcions que es puguin imaginar, Hamza va mostrar una semblança amb Erling Haaland. Cap dels dos necessiten estar connectats al joc, ni pretenen relacionar-se amb la pilota. Fins al moment precís. S’activen quan senten l’ocasió. L’olfacte de gol que ressaltava Flick. "És molt humil i sento que té un gran caràcter i una mentalitat de donar la seva millor versió, i això és molt bo", valorava el tècnic alemany al final de l’amistós.
L’objectiu del Barça és Julián Álvarez i va presentar una proposta a l’Atlètic. Els cent milions oferts són, argumenta l’equip blanc-i-vermell, que es fa l’ofès, una cinquena part de la clàusula de rescissió (500). El jugador argentí, amb contracte fins al 2030, ha demanat el traspàs.
Sense sort. Harry Kane sembla tan blindat al Bayern de Munic com Julián. El brasiler Joao Pedro sembla que reviurà amb Xabi Alonso, ja que el Chelsea li ha millorat el contracte. El francès Eli Junior Kroupi, davanter del Bournemouth (20 anys) s’ha lesionat. Opcions que el Barça manejava, tot i que fossin per exercir una pressió més efectiva que la de Joan Laporta: "L’oferta per Julián caduca a finals de juliol".
Oferta del PSG
Ha caducat i, mentrestant, la figura de Ferran Torres gesta nuvolades per una presumpta oferta del Paris Saint Germain que ha demostrat, al contrari, que un equip pot aspirar a tot sense un nou tradicional. Cap dels seus quatre principals davanters (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia ni Bradley Barcola) ho és. El seu nou, Gonçalo Ramos, solia ser suplent i ha marxat a l’AC Milan. Potser Luis Enrique desitja recuperar aquesta figura amb el valencià.
Ferran, de vacances després del Mundial, on es va consagrar i va revaloritzar a l’anotar el gol del títol per a Espanya, no ha garantit la seva continuïtat al Barça. Li queda un any de contracte. "Va demostrar com d’important és per a nosaltres. Això és exactament el que esperem d’ell i volem que continuï", va dir Flick a Birmingham, temorós de perdre’l.
El Hamza, en set mesos, ha acumulat experiències que tarden anys a produir-se. Va arribar al gener per reforçar el filial a la recerca d’un ascens que es va frustrar. Va ser convocat i va debutar per la selecció absoluta d’Egipte i, poc després, va acudir al Mundial. Reclòs per a l’stage del primer equip del Barça i en el primer partit en vista de tothom –davant l’Europa va ser a porta tancada a Sant Joan Despí–, va marcar els dos gols blaugrana.
"Increïble", va aconseguir dir el Hamza sobre la seva pròpia actuació a Birmingham. "Si estimes el futbol, disfrutes amb ser aquí", va explicar un davanter que no té un referent concret, envoltat de joves com ell.
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