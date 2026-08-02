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Infantino fracassa amb el pla i la FIFA no privatitzarà el Mundial

El polèmic dirigent, més qüestionat que mai, es veu obligat a fer marxa enrere davant el boicot de la UEFA i desisteix de la intenció de crear una filial per comercialitzar la Copa del Món.

Infantino i Trump agafen el trofeu de la Copa del Món després de la final del Mundial conquerit per Espanya el 19 de juliol a Nova Jersey. | CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Infantino i Trump agafen el trofeu de la Copa del Món després de la final del Mundial conquerit per Espanya el 19 de juliol a Nova Jersey. | CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

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Raúl Paniagua

Ni quatre dies ha arribat a durar la polèmica proposta de Gianni Infantino, l’ambiciós president de la FIFA que pretenia obrir la Copa del Món a la participació d’inversors privats. Va anunciar el pla dimarts i la matinada de divendres a dissabte va fer marxa enrere. No li va quedar altre remei. Les terribles crítiques rebudes des de tot arreu del planeta, començant pel boicot de la UEFA, el van obligar a frenar. "La proposta no continuarà endavant", va afirmar el dirigent en una nota que rebaixarà una mica la tensió en una setmana volcànica en el futbol mundial.

El pla d’Infantino ha fracassat. Era impossible sostenir una iniciativa de tal calibre davant la lògica oposició de les federacions més poderoses, liderades per l’organisme europeu presidit per Aleksander Ceferin. La UEFA va anunciar dijous que les seleccions europees no participarien en el Mundial mentre hi hagi aquesta iniciativa del president italià, que pretenia crear una entitat comercial de 20.000 milions de dòlars per gestionar la Copa del Món juntament amb inversors privats pròxims a la família de Donald Trump i el banc JP Morgan.

La pressió europea

"La Copa del Món no pot ser tractada com un producte d’inversió. És un dels llegats esportius més grans del futbol. La Copa del Món no està en venda", va avisar la UEFA en un comunicat que va tenir una enorme repercussió. La pressió en contra del pla d’Infantino, que pretenia cedir el 30% dels mundials masculins i femenins a empreses privades, va anar creixent a cada hora a la recerca de l’objectiu aconseguit ahir. Fins i tot la Conmebol, l’organisme més gran del futbol sud-americà, sempre fidel al president de la FIFA, va reclamar més detalls i explicacions d’una proposta fosca que tenia els dies comptats. "Primer hi ha el futbol", va proclamar en la seva nota.

El fiasco es va confirmar divendres a la matinada a dissabte a Espanya. "Després d’escoltar atentament totes les opinions, ha quedat clar que el projecte ha creat divisions de tal naturalesa que, independentment del nivell de suport, ja no són en benefici de l’objectiu plantejat inicialment", va reconèixer la nota de la FIFA. "El nostre propòsit sempre ha sigut, i sempre serà, unir-nos i millorar. En conseqüència, aquesta proposta no continuarà endavant".

El diari britànic The Times va ser el primer a donar detalls de les intencions de la FIFA. Les crítiques voraces van acabar parant els peus a Infantino, que havia donat a les 211 federacions que conformen l’organisme mundial un termini de poc més de 50 dies perquè comuniquessin si acceptaven els 53 milions de dòlars que pretenia atorgar a cada una si recolzaven la proposta. El contundent rebuig de totes 55 federacions europees ja va deixar tocat de mort el pla.

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El comunicat que va fer la FIFA acaba amb una frase d’Infantino, el gran perdedor de la batalla: "La meva intenció és reunir totes les parts interessades els pròxims dies i setmanes amb l’objectiu de continuar impulsant el futbol a tot arreu, especialment en aquells països que més necessiten el nostre suport". El pla que li hauria proporcionat desenes de milions d’euros va certificar la seva mort anunciada i el dirigent està més qüestionat que mai.

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