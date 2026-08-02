Iris Tió es banya en plata a París
La nedadora barcelonina es va penjar en la segona jornada del campionat una plata en duo mixt lliure amb Dennis González i una altra plata en duo femení lliure amb Lilou Lluís. Aquestes medalles inauguren el medaller espanyol
Fermín de la Calle
Espanya va aconseguir ahir les seves dues primeres medalles en l’Europeu de natació artística que es disputa a París. La parella del mixt lliure formada per Iris Tió i Dennis González i la del duo femení lliure que Tió forma amb Lilou Lluís van pujar al segon esglaó del podi inaugurant el medaller espanyol, ja que divendres no va poder aconseguir-ne cap. Precisament tots tres havien patit la decepció el primer dia i van aconseguir rescabalar-se penjant-se la medalla aquest dissabte.
La rutina del mixt lliure, sota el ritme de Babe I’m gonna leave you de Led Zeppelin, va oferir una gran càrrega d’impressió artística que fins i tot va fer caure algunes llàgrimes a la seleccionadora Andrea Fuentes. Malgrat tenir poca dificultat tècnica, la cinquena dels sis finalistes, la perfecta execució i l’emoció amb què van interpretar la rutina els va donar una puntuació de 162,95 en impressió artística.
Triomf britànic
Aquesta actuació els va situar com a líders, a l’espera del que fessin els tres finalistes que quedaven. Els primers van ser els britànics Ranjuo Tomblin, el guanyador de l’or divendres, i Isabelle Thorpe. Un exercici amb més dificultat que el de Tió i González. Els britànics es van col·locar primers per tres dècimes de punt per sobre d’Espanya.
Els següents eren els russos, amb la màxima dificultat tècnica. Nab Trofimov i Alina Rumiantseva completar el seu exercici patint un base mark, penalització que els deixava fora del podi. Finalment, Itàlia va aconseguir el bronze. Després de tres Europeus encadenant l’or en aquesta disciplina, arribava la plata, la primera medalla espanyola en aquest Europeu de natació artística.
Posteriorment, va saltar a la piscina el duo femení lliure (Iris Tió i Lilou Lluís) per prendre’s la revenja de divendres, quan un error les va relegar al vuitè lloc. Havien d’integrar sis híbrids i dues acrobàcies a la seva rutina amb una targeta de dificultat que era molt semblant al de la resta de finalistes. Ucraïna va obrir la final amb dubtes, seguida per les joves israelites. Després va ser el torn del segon duo britànic, format per Swatman i Young, i les suïsses Aeschbacher i Honer, que precedien les georgianes Alavidze i Natobadze, entrenades per la catalana Anna Testatal.
A sis dècimes de Grècia
La primera part de la final la van tancar les bielorusses Dabravolskaia i Mironchyk i l’inici de la segona meitat va començar amb Pau al món, una coreografia d’Ona Carbonell per a les alemanyes Bleyer i Denisov. Allà va començar la batalla per les medalles amb franceses, italianes, russes, gregues i espanyoles. Alavez i Lunel van completar una rutina elegant amb la qual van pressionar les italianes Piccoli i Ruggiero, que van segellar un exercici net i no van perdre la posició.
Les russes Doroixko i Shmidt van obrir la lluita del podi amb un exercici completíssim que els va assegurar la medalla sense sortir de la piscina. Les germanes Alexandri, Anna Maria i Eirini, nacionalitzades gregues després d’anys nedant amb Àustria, van desplegar la rutina amb més dificultat millorant quatre punts la seva puntuació en la preliminar (amb una gran millora en la impressió artística), en la qual Espanya el va guanyar per tres punts. Així que Tió i Lluís havien de millorar la seva puntuació per penjar-se l’or, però noho van aconseguir. Finalment, plata per al duo espanyol, que es quedava a sis dècimes de les gregues però que aportava una segona plata per al medaller espanyol.
Subscriu-te per seguir llegint
- Santiago, propietari d'una vivenda amb 22 anys: 'M'ha costat menys de 50.000 euros i en cinc anys la tindré pagada
- Una jubilada es construeix una cabana al bosc de Girona i hi viu amb una pensió de 800 euros
- Les imatges del lliurament de diplomes als futurs mossos d'esquadra i policies locals a Montmeló
- Més de 200 aspirants a mossos i policies locals de les comarques gironines es graduen a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
- L'OCU desaconsella aquest tipus de targeta bancària: 'És cara i pot afavorir el sobreendeutament
- La Seguretat Social ho confirma: aquests són els jubilats que cobraran fins a un 25% més de pensió a partir del 28 d'agost del 2026
- Troben un cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar
- Nou canvi fiscal als carburants a partir de l’1 d’agost: així pot afectar els preus